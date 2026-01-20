Desde hace varios años, Daniela Ospina ha ganado un lugar destacado en el mundo del entretenimiento y la farándula colombiana. Aunque en un inicio su visibilidad se dio por su relación de aproximadamente siete años con el futbolista James Rodríguez, hoy la empresaria tiene una imagen propia y se convirtió en una figura independiente, madre dedicada y líder de varios proyectos profesionales.

En cuanto al amor, luego de un tiempo, la también deportista decidió darse una nueva oportunidad con el actor y modelo venezolano Gabriel Coronel, con quien mantiene una relación que completa varios años.

Gabriel Coronel y Daniela Ospina Foto: Instagram @daniela_ospina5

La historia entre ambos comenzó en 2018, pero fue en 2021 cuando decidieron hacer oficial su romance. Dos años más tarde, en 2023, sellaron su unión con matrimonio.

Lorenzo, hijo de Daniela Ospina, sufrió accidente

De esa relación nació su hijo Lorenzo, el cual recientemente fue protagonista de un pequeño incidente que su madre decidió compartir con sus seguidores en redes sociales.

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, Ospina publicó una fotografía en la que se aprecia el mentón de su hijo con algo de sangre, producto de un golpe que se dio con uno de sus juguetes.

En la imagen, Daniela reflexionó que una madre jamás está lista para enfrentar este tipo de situaciones.

“Hay cosas para las cuales uno como mamá no está preparada y es evitar los pequeños accidentes. Hoy me tocó uno, pero todo bien”, afirmó.

Daniela Ospina muestra el golpe que se dio su hijo Lorenzo. Foto: Instagram: @daniela_ospina5

Además, añadió algo más de información para darles parte de tranquilidad a sus seguidores y seguidoras que se preocuparon por el niño, y le escribieron a través de mensajes directos y también en la misma historia.

Daniela, en esta otra publicación, se tomó el tiempo para agradecer a todos por preguntar, y confirmó que “le duele más a uno que a ellos. Son tan, pero tan fuertes”, dijo, confirmando así que el golpe se lo había dado Lorenzo con su patineta.

Daniela Ospina tuvo que llevar a su hijo al médico, tras golpe que se dio. Foto: Instagram: @daniela_ospina5

Para tener certeza de que el niño estuviera bien y con el objetivo de ser precavida, Ospina prefirió llevarlo al médico; al no ser nada grave, solamente le trataron el dolor y lo dejaron ir a casa.

“Lo llevé igual al médico. ¡No fue tan profunda para puntos, le pusieron medicamentos! Regresamos a la casa y como si nada. Gracias por los mensajes y preguntar. Fue un sustico ‘normal’ pero nada grave”, concluyó Ospina.