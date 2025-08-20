Daniela Ospina destapó decisión que tomó con su hija y que le dio giro a su realidad: “Ni yo la veo”

Daniela Ospina ha llamado la atención de miles de personas en plataformas digitales, debido a su rol de empresaria, creadora de contenido y mamá.

La modelo ha conquistado con su etapa materna, trabajando en la crianza Salomé Rodríguez, su primogénita, y de Lorenzo Coronel, fruto de su amor con Gabriel Coronel.

Muchos seguidores se interesaron por conocer más de la parte más humana e íntima de la expareja de James Rodríguez, quien no ha dudado en compartir detalles de cómo lleva el día a día con sus hijos. Pese a que no profundiza, suele plasmar un poco de las decisiones que toma en familia y transforman su realidad.

Recientemente, a través de redes sociales, Daniela Ospina quiso compartir con allegados, conocidos y fanáticos un nuevo camino que emprendió con Salomé, enfocado en una etapa que había sido comentada en estos escenarios virtuales.

Según contó, la creadora de contenido indicó que su primogénita había dejado las clases virtuales y había retomado su asistencia al colegio presencial. La famosa comentó que su hija estaba asumiendo nuevos retos y desafíos, cambiando un poco de su rutina.

En las historias de Instagram, Daniela Ospina indicó que este capítulo iniciaba de manera innovadora, permitiéndole a la joven disfrutar de compañeros, aprendizaje y actividades especiales.

“Súper superbién, está feliz de nuevo estar en su colegio”, comentó ante cámara.

Daniela Ospina contó sobre proceso que lleva con su hija. | Foto: Instagram @daniela_ospina5

De igual manera, aseguró que ya no verían tanto a la niña, pues estaría ocupada con sus dinámicas deportivas, pues ahora entraba al equipo de voleibol, siguiéndole los pasos.

“Ahora mismo está en el equipo de voleibol, entonces obviamente cada vez la van a ver menos porque literal ni yo la veo”, aseguró.

“Entrena todos los días, y bueno, qué chévere que pueda estar, entodo en este mood del deporte”, agregó, hablando de la intensidad que se requería para esto.

Daniela Ospina, que se refirió a su pasado con James, no dudó en afirmar que este tiempo era un cambio, pero le ayudaría a hacer otras cosas, pues estaban acostumbradas a esos días de clases desde casa.

“Es lindo verla tan comprometida, tan feliz. Aunque la vea menos, sé que está haciendo lo que le gusta y eso me llena el corazón”, dijo en otro post.