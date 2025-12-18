Gente

“No se quedó callada”: el contundente mensaje de Daniela Ospina a quienes piden el retiro de su hermano David

La empresaria y creadora de contenido lanzó una “pulla” a quienes cuestionan el nivel deportivo de su hermano.

Valentina Rueda Rodríguez

18 de diciembre de 2025, 11:16 p. m.
Daniela Ospina defendió a su hermano.
Daniela Ospina defendió a su hermano. Foto: WireImage

Atlético Nacional se corona como el campeón de la Copa Colombia 2025. Con una victoria 1-0, el equipo verdolaga mostró su supremacía frente al independiente Medellín. Las reacciones no se hicieron esperar, pero hubo una en particular que llamó la atención de los hinchas; la empresaria Daniela Ospina publicó en sus historias de Instagram un mensaje que, además de felicitar al guardameta del conjunto verdolaga, David Ospina, también sonó a “regaño” para aquellos que cuestionan si el mundialista debería seguir o no en el equipo.

El cuadro verde se hizo merecedor del triunfo gracias a un gol de Andrés Román, con esta victoria suma un nuevo título a su estantería, alcanzando su reconocimiento número 37. Esta victoria le da un parte de tranquilidad al equipo luego de perder la oportunidad de disputar la final de la liga BetPlay. Error que le pasó factura al arquero Ospina, pues una parte de la afición descargo su frustración contra él, llegando incluso a pedir su retiro. Incluso diversos sectores de la hinchada han manifestado que el ciclo del rey David debería llegar a su fin, olvidando el peso de su trayectoria.

Sin embargo, luego de la victoria, su hermana, la reconocida modelo y empresaria Daniela Ospina, decidió alzar la voz para poner un alto a los comentarios.

“Hablan… Te retiran, te critican y tú en silencio, con mucha resiliencia, con profesionalismo, humildad, nunca pasas por encima de nadie y siempre eres un caballero dentro y fuera de la cancha. Qué privilegio me ha dado la vida de ser tu hermana, de conocer tu historia y ver cómo manejas cada situación con tanto amor y respeto”, expresó Daniela.

El apoyo de la hinchada no se hizo esperar, las redes sociales se inundaron de mensajes agradeciendo la actuación del jugador, quien, a sus 37 años, sigue mostrando jerarquía y experiencia.

“Nunca estás en un escándalo, vives para tu familia y los tuyos eres honesto, trabajador y un señor y aquí me quedaría jalando lo que pocos reconocen o ven en ti. Quizás viene en algún momento tu retiro, pero eres Líder, eres trabajo honrado y honesto y por eso estás donde estás. 20 años de carrera”, añadió la modelo desde su cuenta de Instagram.

Desde Shakira hasta Alfredo Gutiérrez: las celebridades que vibraron con el triunfo de Junior en la Liga BetPlay 2025

Para Daniela, las críticas han cruzado la línea de lo deportivo para convertirse en ataques personales que desconocen el sacrificio y la disciplina que David ha mantenido a lo largo de su carrera.

David Ospina, quien regresó a Atlético Nacional, fue visto como el retorno del “hijo pródigo”, como el fichaje estrella del mercado tras su paso por el Al-Náser de Arabia Saudita.

A pesar de los rumores de retiro y las voces que piden un cambio generacional en el arco ‘verdolaga’, Ospina cuenta con el respaldo total de su círculo íntimo. El gesto de Daniela Ospina no solo es un acto de amor familiar, sino un llamado a la reflexión sobre cómo Colombia trata a sus leyendas en el ocaso de sus carreras.

