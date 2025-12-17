Gente

Desde Shakira hasta Alfredo Gutiérrez: las celebridades que vibraron con el triunfo de Junior en la Liga BetPlay 2025

El Junior de Barranquilla se consagró campeón de la liga 2025-II, ganando su estrella número once. Las reacciones no se hicieron esperar.

Valentina Rueda Rodríguez

18 de diciembre de 2025, 3:30 a. m.
Junior de Barranquilla ganó su estrella número once.
Junior de Barranquilla ganó su estrella número once. Foto: semana

Barranquilla está de fiesta: el Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay 2025-II, desatando una ola de celebraciones que unió a leyendas de la música y reinas de las redes sociales.

El Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay 2025 en su segundo semestre, ante Deportes Tolima, luego de hacer un muy buen trabajo en el partido de ida, sacando una ventaja significativa de 3-0 y superar por la mínima al cuadro Pijao en el estadio Manuel Murillo Toro.

En el encuentro de vuelta, los dirigidos por Alfredo Arias supieron administrar la presión y superaron por la mínima diferencia a Tolima, sellando así su paso directo a la Copa Libertadores y sumando una nueva estrella a su escudo.

Este triunfo no solo representa un hito deportivo, sino un fenómeno social que movilizó a las figuras más influyentes de la ciudad de Barranquilla, quienes no tardaron en manifestar su alegría a través de redes sociales.

Shakira: la hincha número uno celebra en familia

La noticia del triunfo llegó rápidamente a oídos de la máxima estrella de la ciudad: Shakira. La barranquillera, que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera tras el anuncio de su gira mundial, demostró que su corazón sigue latiendo por los colores de su tierra.

La intérprete de Pies descalzos compartió un breve, pero emotivo fragmento de la celebración en su casa. En las imágenes, se percibe el ambiente de júbilo por la obtención del título, dejando claro que, a pesar de su agenda global, Shakira nunca es ajena a lo que sucede con el equipo de sus amores.

Andrea Valdiri celebró al ritmo de Diomedes

Por otro lado, la influenciadora y empresaria Andrea Valdiri elevó el nivel de la fiesta. Fiel a su estilo extravagante y alegre, Valdiri celebró a lo grande el título del Junior junto a sus hijas. La creadora de contenido documentó el festejo “al ritmo de Diomedes Díaz”, contagiando a sus millones de seguidores con el sabor caribeño que la caracteriza. La Valdiri, que frecuentemente es tendencia por su vida personal y sus coreografías, esta vez fue protagonista por su genuino sentimiento “tiburón”.

Alfredo Gutiérrez: el folclor presente en la victoria

La leyenda del vallenato, Alfredo Gutiérrez, también se sumó a los honores. El acordeonero no solo celebró el resultado, sino que compartió las canciones que le ha compuesto al Junior a lo largo de los años, sirviendo como banda sonora de la hinchada que hoy celebra las mieles del triunfo.

La victoria del Junior de Barranquilla en este 2025 no solo deja un trofeo en las vitrinas, sino un mensaje de unidad cultural donde el deporte, la música y la farándula convergen en un solo grito: ¡Junior tu papá!

