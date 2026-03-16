Sorpresiva convocatoria de Atlético Nacional ante Millonarios y las razones por las que David Ospina y Cristian Arango no están

El 17 de marzo otra vez el país se paraliza con una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano. Millonarios recibirá a Atlético Nacional en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, duelo válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay y que tiene un sabor a revancha en el gigante verdolaga luego de lo que sucedió en la Copa Sudamericana.

La inteligencia artificial predice el marcador de Millonarios vs. Atlético Nacional en El Campín: hay sorpresas

Durísima eliminación en el segundo torneo de clubes de la Conmebol y Atlético Nacional se quedó sin torneo internacional en el 2026. Un mazazo del que el equipo verde se intenta recuperar y va en ese camino, pues al menos es líder en la Liga Betplay con 24 puntos y tres victorias consecutivas tras aquella noche de terror.

Primero le ganó a Águilas Doradas en el Cincuentenario de Medellín (2-1). Luego goleó al Junior en Barranquilla (4-0) y recientemente venció 2-0 a Llaneros de Villavicencio en el Atanasio Girardot. Es por eso que una victoria ante Millonarios en El Campín caería muy bien para consumar la revancha, dar un salto enorme en el liderato y dejar preocupaciones en su máximo rival.

Atlético Nacional - Millonarios, fase previa de la Copa Sudamericana 2026 Foto: David Jaramillo

Para este superclásico, Nacional está sufriendo el poder de las bajas y algunas figuras brillarán por su ausencia. El primero de ellos es Cristian Arango, fichaje estelar para esta temporada que hasta ahora recibió alta médica y estará listo para el siguiente partido tras Millonarios.

¿Por qué no estará David Ospina ante Millonarios?

Llama la atención la baja de David Ospina, pues no sale en el boletín médico y se creía alguien fijo en la convocatoria de Nacional. Según fuentes cercanas al club verdolaga, todo pasa por una decisión técnica de Diego Arias, quien optó por Harlen Castillo y Kevin Cataño como porteros, dejando a la leyenda de la selección Colombia al margen y mejor reincorporarlo para la próxima fecha.

David Ospina, arquero titular de Atlético Nacional. Foto: NurPhoto via Getty Images

Otra baja de Atlético Nacional es Juan Manuel Zapata, quien sufre una fatiga muscular y está en observación. De resto, Diego Arias presenta su nómina estelar en Bogotá, con William Tesillo, César Haydar y Simón García como defensas, Milton Casco y Andrés Román en los laterales, Jorman Capuzano y Mateus Uribe en la zona media, Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Nicolás Rodríguez como volantes ofensivos y Alfredo Morelos como delantero.

Convocatoria de Atlético Nacional. Foto: Oficial Atlético Nacional