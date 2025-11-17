Daniela Ospina habló sobre tema de Salomé Rodríguez y respondió por detalle en redes: “Ninguna mamá está preparada”

Daniela Ospina se ha convertido en foco de interés en redes sociales gracias a su faceta como empresaria, creadora de contenido y madre. La modelo ha cautivado a su audiencia mostrando su experiencia en la crianza de Salomé Rodríguez, su hija mayor, y de Lorenzo Coronel, nacido de su relación con Gabriel Coronel.

Con el paso del tiempo, muchos seguidores han querido conocer más sobre el lado personal y familiar de la exesposa de James Rodríguez. Aunque no revela todo en detalle, suele compartir fragmentos de su rutina y de las decisiones que toma en su hogar, mostrando aspectos que reflejan cómo construye y transforma su vida junto a sus hijos.

Sin embargo, recientemente, Daniela Ospina llamó la atención en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, donde habló de una interrogante que le hicieron sobre su primogénita.

Una persona en Instagram quiso saber las razones por las que, supuestamente, ahora estaba cubriendo el rostro de Salomé Rodríguez, ya que poco lo mostraba en sus contenidos. Esta pregunta se enfocaba en el hecho de que antes esto no sucedía y no era habitual.

Daniela Ospina, sin problema alguno, publicó una historia en la que se refería al tema, mencionando que no había un motivo puntual por el que no estuviera haciendo esto. No obstante, sí señaló que como madre solo buscaba proteger y cuidar a sus hijos de los comentarios inesperados y crudos en redes.

“No, nada en particular. Solo que he entendido las opiniones y todo, que uno es una figura pública, pero honestamente ninguna mamá está preparada para ver malos comentarios, es más, ni uno. Y claro, entiendo que Salo ya está creciendo, su proceso, sus etapas, y ustedes me han acompañado estos 12 años”, afirmó en el contenido, replicado por Caracol Televisión.

Daniela Ospina | Foto: Instagram: @daniela_ospina5

La creadora de contenido siempre se ha mostrado muy genuina con detalles de su vida, al punto de responder todo tipo de preguntas que salen en dinámicas. De hecho, la expareja de James Rodríguez reveló que disfrutaba mucho del Día de las velitas, procurando viajar a Colombia para pasar la fecha.

En esta clase de actividades también enmarcó su proceso con sus pequeños, agradeciendo por cada etapa que ha vivido con ellos.