Daniela Ospina ventiló importante medida para proteger a su hija; no hay vuelta atrás

No obstante, en las últimas semanas han notado la ausencia de la joven de 12 años de edad, puesto que solía mostrar por medio de plataformas como Instagram y TikTok, algunas de sus pasiones, como lo son el baile y el voleibol.

Por esta tazón, Daniela Ospina reveló el motivo por el que su hija no ha estado tan presente como antes.

“Salo esta súper bien, la verdad ya evitando muchas cosas porque obvio, uno como mamá no quiere leer cosas feas o que no son de los hijos… y entiendo que es una red libre de opinar. Pero qué pereza leer lo que no es, por eso ya mejor lo vivimos privado”, dijo.