Daniela Ospina dejó en evidencia la verdadera relación que tiene con su hermano, David Ospina: “Es súper raro contarlo”

“Yo siempre he tenido una conexión muy grande con él, siempre lo he visto con mucha admiración . Ha sido un nombre muy impecable, no recuerdo tener ese hermano que se peleaba”, comentó con emoción.

“Con mi hermano, si he peleado tres veces en la vida, ha sido mucho, sí, no, no es. Mi hermano, demasiado tranquilo, es súper raro contarlo, pero de verdad, con mi hermano no hay con quién pelear”; dijo la empresaria.