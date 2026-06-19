La compañía colombiana que ayuda a las empresas a convertir la IA en un activo real

La adopción de la inteligencia artificial en las empresas está entrando en una nueva etapa. Después de años marcados por la exploración y la experimentación, las organizaciones enfrentan ahora un reto mucho más complejo: transformar el potencial tecnológico en resultados concretos de negocio. Esa necesidad fue precisamente la que dio origen a BeeOne, una compañía especializada en estrategia, transformación e inteligencia artificial fundada por María Victoria Polanco y Darlyng Aceros.

Ambas ejecutivas, con una amplia trayectoria liderando iniciativas de transformación tecnológica, innovación y crecimiento empresarial, decidieron crear una firma enfocada en cerrar la brecha entre la inteligencia artificial y la capacidad real de las organizaciones para capturar valor a partir de ella. En un sector donde todavía son pocas las compañías de tecnología e inteligencia artificial lideradas por mujeres, BeeOne ha venido consolidando rápidamente su presencia en el mercado acompañando iniciativas de innovación, modernización tecnológica, datos e IA para organizaciones públicas y privadas.

“Lo que estamos observando es un cambio en las conversaciones de los líderes empresariales. Hace un año las preguntas eran qué herramienta usar o qué modelo implementar. Hoy se enfocan en cómo generar valor, cómo gobernar la IA y cómo preparar a la organización para competir en este nuevo escenario”, explica María Victoria Polanco, CEO de BeeOne.

El auge de la Inteligencia Artificial generativa abrió la puerta a miles de iniciativas alrededor del mundo. Sin embargo, para muchas organizaciones, el principal desafío está en entender cómo incorporarla de manera sostenible y convertirla en una capacidad estratégica. Según BeeOne, el mercado está evolucionando desde proyectos aislados hacia una visión mucho más integral que involucra estrategia, procesos, personas, gobierno y transformación organizacional. Bajo esa visión, la compañía trabaja junto con organizaciones que buscan identificar oportunidades de alto impacto, construir hojas de ruta de adopción y acelerar iniciativas que generen resultados medibles.

“La tecnología por sí sola no transforma una organización, sino la capacidad de tomar mejores decisiones sobre dónde invertir, qué priorizar y cómo capturar valor”, afirma Polanco. Ahí entra BeeOne y el acompañamiento alrededor de la IA, con su capacidad de conectar estrategia y ejecución, a través de alianzas con algunos de los principales actores del ecosistema tecnológico mundial. La compañía trabaja de la mano de Microsoft, GitHub y Anthropic, permitiendo a sus clientes acercar capacidades avanzadas en inteligencia artificial, desarrollo de software y transformación digital.

Esa creciente necesidad de las organizaciones de hacer de la IA un activo estratégico real ha impulsado también la expansión de BeeOne. La compañía ha venido registrando un crecimiento sostenido mes a mes, ampliando tanto su equipo como sus capacidades para responder a una demanda cada vez mayor de organizaciones que buscan acelerar su transformación.

Con ese propósito, BeeOne desarrolló recientemente el AI Strategy Day, un espacio ejecutivo realizado junto con Microsoft en el que líderes empresariales analizaron el impacto de la transición desde la IA generativa hacia los sistemas de agentes. La conversación giró alrededor de una pregunta central: cómo deben prepararse las organizaciones para un entorno en el que la inteligencia artificial no solo asiste a las personas, sino que participa activamente en procesos de análisis, recomendación y toma de decisiones.

“La verdadera oportunidad no está en adoptar IA porque es tendencia. Está en entender cómo utilizarla para construir organizaciones más inteligentes, más competitivas y mejor preparadas para el futuro”, concluye Polanco. La velocidad del cambio tecnológico sigue acelerándose, la compañía apuesta por convertirse en un aliado estratégico para aquellas organizaciones que buscan pasar de la experimentación a la ejecución y de la innovación aislada a la transformación sostenible. Porque si algo ha quedado claro en esta nueva era, es que la ventaja competitiva ya no estará únicamente en acceder a la tecnología, sino en la capacidad de convertirla en decisiones, crecimiento y valor para el negocio.