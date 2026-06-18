Instagram activa nuevas funciones para proteger a los adolescentes: esto es lo que debe saber

Meta ha reforzado las cuentas para adolescentes con nuevos controles parentales y herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA). Entre las novedades se incluyen sistemas capaces de alertar a los padres cuando detectan búsquedas reiteradas sobre temas sensibles, como la autolesión o el suicidio.

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En un comunicado publicado en su sitio web, la compañía informó que recientemente implementó a nivel global la clasificación de contenido de Instagram para usuarios mayores de 13 años. Esta actualización incorpora nuevos ajustes en las Cuentas para Adolescentes con el objetivo de ofrecer una experiencia más segura.

La configuración predeterminada para los mayores de 13 años en Facebook está diseñada para limitar la exposición a contenidos considerados inapropiados. Esta medida se aplica en espacios clave de la plataforma, como el Feed y los Reels.

Además, reduce la posibilidad de que los adolescentes interactúen con perfiles, páginas, grupos y eventos que compartan principalmente contenido no apto para su edad.

Las restricciones varían según la aplicación. En Messenger, por ejemplo, se restringe el acceso a enlaces que conduzcan a contenido inapropiado en Facebook y se limita la interacción con cuentas que suelen difundir este tipo de publicaciones.

Meta anunció nuevas medidas de seguridad para las cuentas de adolescentes en sus plataformas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Estas medidas se complementan con nuevas herramientas de verificación de edad. Meta explicó que ahora utiliza funciones basadas en IA para identificar cuentas pertenecientes a menores de edad, apoyándose principalmente en el análisis de contexto, como referencias a celebraciones de cumpleaños u otras señales presentes en la actividad del usuario. Esta tecnología también llegará a Instagram Reels, Instagram Live y Facebook Groups.

La empresa también recurrirá al análisis visual, una tecnología que examina fotografías y videos en busca de indicios relacionados con la edad de una persona. Meta aclaró que este sistema no utiliza reconocimiento facial, sino que analiza características visuales generales, como la estatura o la estructura ósea.

Según la compañía, la combinación de ambas tecnologías permitirá incrementar de manera significativa la detección y eliminación de cuentas pertenecientes a menores de edad que incumplan las políticas de la plataforma.

Instagram se ha consolidado como una de las plataformas más poderosas en la actualidad. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Otra de las novedades es que Instagram podrá notificar a los padres cuando identifique búsquedas repetidas en un corto período de tiempo relacionadas con la autolesión o el suicidio. Esta función, por ahora, está disponible en los países de la Unión Europea.

Finalmente, Meta destacó el papel de Family Center, una herramienta que centraliza la supervisión parental y permite gestionar la actividad de los adolescentes en Instagram, Facebook, Messenger y Meta Horizon desde un único espacio.

Para activar esta función es necesario acceder al portal Family Center de Meta. La compañía adelantó que durante los próximos meses incorporará nuevas herramientas para ampliar la visibilidad de la actividad de los menores dentro de sus plataformas.

*Con información de Europa Press