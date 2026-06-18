¿La lotería desde el celular? Llega a Colombia TuLotero, una app que permite jugar los sorteos del país fácil y sin desplazamientos

La transformación digital sigue ganando terreno en el segmento de juegos de suerte y azar. Muestra de esa dinámica es la llegada de la plataforma internacional TuLotero, una aplicación que permite comprar tiquetes de loterías departamentales oficiales directamente desde el celular, sin necesidad de acudir a puntos de venta físicos.

La compañía, que tiene más de 15 millones de usuarios en distintos países y una trayectoria de más de una década, inicia operaciones en el país a través de un contrato de colaboración empresarial con el grupo de entretenimiento la única S.A.S., compañía del grupo Gelsa S.A.. Su arribo al país se produce después de consolidar su presencia en mercados como España, México y Estados Unidos.

El objetivo de TuLotero en Colombia es trasladar al entorno digital la experiencia tradicional de jugar lotería, permitiendo a los usuarios escoger sus números, seguir los sorteos y recibir automáticamente los resultados desde la misma aplicación.

Así funciona TuLotero

La app está disponible para dispositivos iOS y Android, y además cuenta con acceso web a través de tulotero.co. ¿Cómo empezar a jugar?

Los usuarios deben descargar la aplicación, registrarse, verificar su número de celular y cargar saldo mediante alguno de los métodos de pago habilitados: BBVA, PSE, tarjetas bancarias, Nequi y DaviPlata.

Posteriormente pueden seleccionar el sorteo de su interés, elegir sus números manualmente o dejar que la plataforma genere una combinación automática.

Una vez realizado el sorteo, la aplicación envía una notificación automática con el resultado y acredita los premios correspondientes en la cuenta del usuario.

Los tiquetes quedan almacenados digitalmente en la sección “Mis tiquetes”, lo que elimina el riesgo de pérdida o deterioro del comprobante físico.

Los premios se abonan directamente al saldo disponible dentro de la plataforma y pueden retirarse sin comisión a una cuenta bancaria.

En el caso de premios de mayor cuantía, la empresa brinda acompañamiento durante todo el proceso de reclamación.

TuLotero ofrece las loterías departamentales oficiales del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cauca y Cundinamarca. Foto: TuLotero - API

¿Qué loterías se pueden comprar?

Dentro de su oferta para Colombia, TuLotero ofrece las loterías departamentales oficiales del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cauca y Cundinamarca. Hoy, quienes juegan a través de la app adquieren los tiquetes al mismo precio oficial establecido por cada operador, sin recargos ni costos adicionales para los usuarios.

Además, incorpora un apartado de resultados que permite consultar sorteos como Baloto, Revancha y Superastro, lo que facilita la verificación de tiquetes físicos adquiridos por otros canales. Y como parte de su expansión, progresivamente ampliará su catálogo con nuevos sorteos en los próximos meses.

Según TuLotero, la empresa pone énfasis en la seguridad de las transacciones y la protección de los datos de los usuarios. Actualmente, la app opera con procesos auditados por PwC y GLI, cuenta con certificación ISO 27001 y utiliza mecanismos de seguridad como cifrado SSL y estándares PCI para la protección de información financiera y personal.

Asimismo, al operar en Colombia bajo contrato de colaboración empresarial con una compañía del grupo Gelsa, TuLotero contribuye también a la salud pública: en Colombia, por ley, el dinero de los juegos de suerte y azar se destina a financiar el sistema de salud, conforme a la Ley 643 de 2001.

Entrega de premios

De acuerdo con cifras emitidas por la empresa, TuLotero ha distribuido más de 2 billones de pesos en premios y ha realizado más de 80 entrevistas a ganadores en distintos países.

Entre los hitos destacados sobresale un premio de 505.842.255 pesos mexicanos (más de 100 mil millones de pesos colombianos) entregado a través del sorteo Melate en México, así como uno de los mayores premios de Euromillones en España, por un valor de 130 millones de euros (más de 520 mil millones de pesos colombianos).

Como parte de su lanzamiento en Colombia, TuLotero anunció una promoción de bienvenida para usuarios mayores de 18 años, quienes recibirán 7.000 pesos de saldo gratuito al completar el registro por primera vez, ingresando el código ‘NOTICIA’, seleccionando la opción “Tengo un código promocional”.

Si este paso fue omitido inicialmente, también puede “activar promociones” en el menú superior izquierdo.

Al operar en Colombia bajo contrato de colaboración empresarial con una compañía del grupo Gelsa, TuLotero contribuye a la salud pública. Foto: TuLotero - API

La aplicación también cuenta con un sistema de referidos denominado “Código Embajador”, mediante el cual tanto el usuario que invita como el nuevo registrado reciben 7.000 pesos de saldo para jugar una vez se complete el proceso de vinculación.

Para atención al usuario, TuLotero tiene servicio de soporte 24 horas al día, siete días a la semana, a través del correo info@tulotero.co y la línea telefónica (601) 9141839.

*Contenido elaborado con apoyo de TuLotero