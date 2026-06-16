Ahorro a la mano: los CDT digitales de este neobanco llegan con tasas de hasta el 12 % efectivo anual

Si algo ha caracterizado al ecosistema financiero en Colombia es su compromiso con la evolución. La llegada de competidores como las fintechs supuso un giro de 180 grados para el sector, que comenzó a impulsar con mayor facilidad el acceso a productos de ahorro y crédito. Las cifras así lo confirman: la vertical de crédito digital ya alcanza, por ejemplo, un 39,4 por ciento de participación dentro de las empresas del ecosistema, mientras que los pagos digitales bordean el 33 por ciento, según el informe de Fintech Snapshot 2026, presentado por Colombia Fintech.

El gremio asegura que el país “sigue consolidando un ecosistema fintech en el que la tecnología y la regulación buscan abrir más espacios para la inclusión financiera”. Si bien es cierto que la industria global y la banca tradicional del país avanzan “hacia modelos más sostenibles, apoyados en infraestructura pública digital, finanzas abiertas e IA”, neobancos como Lulo Bank, el primer banco ciento por ciento digital del país, también apuestan grande por eliminar barreras de acceso y simplificar la experiencia de sus usuarios.

“La banca ya cambió. Así como se transformaron los viajes, el transporte o la música, también evolucionó la forma de ahorrar e invertir. Por eso, hemos generado una oferta de valor memorable para los colombianos, en la que nuestros productos, además de ser muy sencillos, están diseñados para el día a día: las cuentas de ahorro, las inversiones, el crédito. En Lulo, por ejemplo, puedes tener un crédito a un par de clics o resolver tus problemas con solo un chat”, explicó Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Los neobancos dejaron de ser simples plataformas de pago o billeteras digitales para convertirse en bancos con una oferta integral de productos hechos para responder a las necesidades de los usuarios de hoy: agilidad, confianza y crecimiento. Por su parte, Lulo ha construido un ecosistema robusto que facilita la recepción de nómina, el ahorro, la inversión y el crédito, orientado siempre bajo una premisa: evolucionar.

En ese camino, la competencia ha sido fundamental. “A mayor competencia, mayor innovación y mejores propuestas de valor para los usuarios. Antes las cuentas de ahorro ciento por ciento digitales con remuneración eran algo absolutamente inexistente, y, sin embargo, hoy tenemos cuentas sin comisiones obsoletas; permiten no solo ahorrar, sino invertir para que el dinero crezca, y tarjetas de crédito ciento por ciento digitales”, señaló Giraldo.

Ahorro con propósito

Lulo entra con fuerza al mercado del ahorro. A su portafolio financiero se suma el primer CDT ciento por ciento digital, disponible desde los 100.000 pesos y que es posible adquirir desde la aplicación móvil. Este nuevo producto busca atraer a usuarios que quieran “ahorrar e invertir a mediano y largo plazo mediante una experiencia simple y digital”, detallaron desde el neobanco.

Según Giraldo, el CDT es un producto clave para los colombianos que buscan estabilidad en su inversión, pues permite obtener “una tasa fija durante un plazo determinado”. En su lanzamiento, el CDT de Lulo contará con tasas de hasta el 12 por ciento efectivo anual (E. A.). Sin embargo, la rentabilidad futura estará sujeta al comportamiento de las tasas del mercado y a las decisiones que tome el Banco de la República. “Este lanzamiento refleja cómo los actores digitales están incorporando productos tradicionalmente asociados a la banca convencional”, aseguró Giraldo.

Enmarcado en una estrategia más amplia de ahorro e inversión, este producto llega a complementar otras alternativas de ahorro disponibles, como las cuentas remuneradas, los bolsillos de ahorro, el acceso a inversiones en dólares, euros y oro a través de LuloX, entre otros. Para el CEO de Lulo, “la apuesta es que los colombianos puedan encontrar diferentes vehículos a fin de gestionar su dinero según sus objetivos y horizontes de inversión”.

El acceso a inversiones en oro a través de LuloX, una funcionalidad disponible en la aplicación de Lulo, es uno de los avances más significativos, sobre todo en materia de democratización. Este activo digital, respaldado por reservas reales, auditadas y custodiadas internacionalmente mediante Pax Gold, permite diversificar el patrimonio de los usuarios, además de protegerlo ante escenarios de incertidumbre económica. Un hito importante teniendo en cuenta que todas las operaciones se realizan desde el celular, garantizando una experiencia completamente digital y accesible.

Ecosistema en evolución

Aunque Lulo Bank ha llevado las banderas de la innovación en el ecosistema, lanzando productos con ventajas competitivas, su CEO admite que es importante seguir subiendo la vara. “En Colombia estamos rezagados. Tenemos que compararnos con el resto del mundo para poder empezar a competir realmente con los estándares internacionales. Desde Lulo estamos cumpliendo con nuestras banderas de transformación; los números y la evolución son una muestra clara de que lo estamos logrando”, afirmó.

Giraldo también resaltó que los neobancos operan bajo la misma supervisión y regulación que las entidades financieras tradicionales, “generando confianza para los consumidores y la eliminación de barreras de acceso históricas gracias a la digitalización de los productos”.

Finalmente, el ejecutivo aseguró que el país necesita seguir avanzando no solo en inclusión crediticia, sino también en educación financiera y la construcción de patrimonio a través del ahorro. “Tenemos que invitar a Colombia, especialmente a los jóvenes, a ahorrar, invertir y construir hábitos financieros desde temprano”, concluyó.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lulo Bank.