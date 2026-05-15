Comprar e invertir en oro: así opera la nueva funcionalidad de LuloX

Invertir en activos digitales o en monedas como el dólar o el euro solía ser una posibilidad lejana para muchos colombianos. Pero hoy el panorama es distinto. Plataformas como LuloX están democratizando el acceso a estas inversiones en el país. Y ahora, con la opción de comprar oro digital a través de su portafolio, las oportunidades se multiplican: los usuarios pueden diversificar su patrimonio y protegerse en escenarios de incertidumbre económica. “Entendimos que innovar no se trata solo de digitalizar productos financieros, sino de replantear la relación de las personas con su dinero”, explicó Juan Sebastián Peredo, vicepresidente Legal de Lulo Bank.

Hoy nos confirman una gran noticia: ahora los usuarios de LuloX podrán comprar oro digital...

JUAN SEBASTIÁN PEREDO: Así es. LuloX nació para que los colombianos pudieran tener una vida financiera global más fácilmente; ahora contará con la posibilidad de comprar oro, una innovación especial que amplía el acceso a productos globales dentro del portafolio de activos disponibles en LuloX. A través de PaxG, un activo digital respaldado por oro físico, los usuarios podrán hacer la compra y exponerse al comportamiento del oro de forma simple, accesible y digital.

Esa siempre ha sido su bandera: productos simples y accesibles...

J.S.P: Exactamente. Productos que simplifican decisiones complejas. La tecnología tiene sentido cuando le devuelve tiempo, tranquilidad y posibilidades al usuario, y Lulo ha sido un abanderado. Nosotros brindamos acceso a productos de ahorro en pesos, créditos, tarjetas y productos de inversión a través de LuloX. Todo esto de forma sencilla, sin la necesidad de sufrir la complejidad financiera que existe detrás.

Y ahora, además, amplían el acceso a nuevos activos….

J.S.P: Sí. Buscamos acercar a los colombianos a alternativas de diversificación patrimonial que históricamente eran más difíciles de acceder. Ahora una persona podrá comprar exposición a oro directamente desde su celular, dentro de una experiencia integrada y sencilla. LuloX ya habilitó esta funcionalidad y los usuarios ahora pueden comprarlo accediendo a la app de Lulo Bank.

¿Cuál es el valor agregado del oro frente a las nuevas monedas digitales que han tomado tanta fuerza?

J.S.P: El oro y los activos digitales no necesariamente compiten entre sí. Muchas veces cumplen roles distintos dentro de un portafolio. El oro tiene siglos de historia como reserva de valor y suele percibirse como un activo más defensivo y estable en escenarios de incertidumbre. Por otro lado, muchas monedas digitales representan innovación tecnológica, nuevos modelos financieros y oportunidades de crecimiento. Lo interesante hoy es que la tecnología permite acercar ambos mundos y LuloX facilita que las personas decidan. En el caso del oro digital, se combina la solidez histórica del oro con la facilidad, accesibilidad y velocidad de los activos digitales.

¿Por qué los colombianos deberían invertir en oro?

J.S.P: Históricamente el oro ha sido una de las principales reservas de valor del mundo. Para muchos inversionistas representa una manera de diversificar su patrimonio y protegerse frente a momentos de incertidumbre económica, inflación o volatilidad en los mercados. En el caso de los colombianos también puede ser una forma de acceder a una exposición global desde una alternativa distinta al peso colombiano. Además, la tecnología permite acceder al oro de una manera mucho más simple y democrática.

Al proponer esta conversación también es clave hablar de educación financiera. ¿Cómo articula Lulo estos dos frentes?

J.S.P: La educación financiera es fundamental, especialmente cuando hablamos de dólares, euros, ahorro global o nuevas tecnologías financieras. Democratizar el acceso también implica democratizar el entendimiento, por eso buscamos construir experiencias simples y transparentes, para que las personas entiendan qué producto están usando, quién lo está ofreciendo, cuáles son los riesgos y cuáles las oportunidades. La confianza se construye no solamente con tecnología, sino también con claridad y pedagogía. Y la llegada del oro a LuloX lo ratifica: un activo más defensivo y estable.

Frente a este panorama, ¿cómo generar mayor confianza?

J.S.P: La confianza es el activo más importante en servicios financieros y por eso para Lulo es un pilar central en la estrategia. El oro digital disponible en LuloX está respaldado por reservas reales, auditadas y custodiadas internacionalmente mediante Pax Gold, un activo digital emitido por Paxos, una entidad regulada regulada en Estados Unidos: cada token equivale a una onza troy de oro fino.

En ese sentido, la seguridad digital debe ser parte esencial del producto…

J.S.P: Sí. En Lulo invertimos muchísimo en infraestructura, monitoreo y prevención de fraude porque entendemos que la confianza depende también de proteger adecuadamente a los usuarios. Además, el reto no es solo tecnológico. También implica educación y acompañamiento.

Lo cierto es que la innovación ha sido la bandera de Lulo desde sus inicios. ¿Cómo ha evolucionado esta visión?

J.S.P.: Enormemente. Al comienzo nuestro foco buscaba eliminar fricciones evidentes, como poder abrir una cuenta en minutos, conseguir un crédito en segundos o tener una experiencia completamente digital. Ahora esa visión ha evolucionado hacia algo mucho más amplio: construir herramientas financieras que se adapten realmente a la vida de las personas. La innovación también significa ofrecerle a los usuarios acceso a oportunidades que antes parecían reservadas para unos pocos —como ahorrar en dólares o en euros digitales—, brindándoles acceso a activos de inversión con una experiencia sencilla y segura como la que ofrece LuloX, por ejemplo.

Para cerrar, ¿cómo ha evolucionado el perfil del usuario financiero en Colombia?, ¿qué buscan las nuevas generaciones?

J.S.P: Ha cambiado muchísimo. Las nuevas generaciones buscan inmediatez, transparencia, flexibilidad y experiencias digitales intuitivas. Y algo muy importante: sentir que tienen más control sobre su dinero. Creo que hay una generación que ya no compara solamente bancos contra bancos, sino cualquier experiencia financiera contra las mejores experiencias tecnológicas que usa todos los días. Lo que esperamos es que cambie aún más, que el usuario quiera y pida más, lo que nos obliga a seguir evolucionando.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lulo Bank.