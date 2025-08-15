Colombina impulsa su crecimiento con productos sin sellos y un portafolio más saludable

Una tendencia se consolida en el mercado de alimentos, en medio de las exigencias de las autoridades: productos más sanos, nutritivos y naturales son la preferencia de los consumidores que buscan opciones más equilibradas sin renunciar a los sabores característicos.

En la presente edición del ranking de Innovación de la Andi y Dinero, Colombina se destaca porque, bajo la marca La Constancia, creó la primera y única mayonesa en Colombia sin sellos de advertencia nutricional, que fue lanzada el año pasado. “Durante dos años trabajamos en un reto que parecía imposible: crear una mayonesa con un perfil nutricional mejorado, deliciosa, sin exceder su contenido de grasa saturada ni sodio ni saborizantes o colorantes artificiales”, dice Mauricio Escobar, vicepresidente de mercadeo corporativo de Colombina.

La empresa busca alinearse con las necesidades de sus consumidores, que van tras opciones más equilibradas. Desde hace varios años, Colombina ha impulsado un plan de evolución del perfil nutricional de su portafolio, reduciendo nutrientes críticos y explorando nuevas formulaciones. “Este trabajo –agrega Escobar– se inició desde 2018 y se vio reforzado con la llegada de la nueva reglamentación de rotulado, convirtiéndose en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso y ofrecer alternativas que unan bienestar y placer”.

El proceso incluyó investigación en ingeniería de alimentos, cocreación con aliados del ecosistema de innovación, el desarrollo de más de siete prototipos y pruebas con consumidores. El resultado fue la nueva Mayonesa La Constancia, la única sin sellos del mercado.

Colombina es una de las empresas que hace parte del clúster de Macrosnacks. La planta más grande de la compañía queda ubicada en La Paila, Valle del Cauca. | Foto: Archivo de El País

Los logros no se hicieron esperar: en 2024, esta innovación impactó a más de 1,3 millones de hogares, generó un crecimiento del 7 por ciento en ventas y llegó al 9 por ciento de participación de mercado.

Colombina se apalanca en la innovación para crecer, diversificarse y mantenerse competitiva. De hecho, nació fabricando una sola categoría, y ahora es una compañía integral de alimentos con presencia en galletas, salsas, conservas y helados, entre otras.

En su estrategia de innovación, incorpora la sostenibilidad y trabaja en dos frentes: salud y nutrición. Así, el 68 por ciento de su portafolio ya ha sido mejorado, y el 56 por ciento no contiene saborizantes, colorantes ni conservantes artificiales. En 2024, mejoró 234 productos.