Suscribirse

Raking Innovación / Sétimo puesto

Colombina impulsa su crecimiento con productos sin sellos y un portafolio más saludable

Para esta empresa valluna, la innovación es palanca de crecimiento, diversificación y competitividad.

Redacción Economía
16 de agosto de 2025, 4:00 a. m.
El año pasado, Colombina mejoró 234 productos en salud y nutrición, redujo nutrientes críticos en 42 y lanzó 59 nuevos con beneficios adicionales. Mauricio Escobar (Vicepresidente de mercadeo corporativo de Colombina).
Mauricio Escobar, vicepresidente de mercadeo corporativo de Colombina. | Foto: Colombina

Una tendencia se consolida en el mercado de alimentos, en medio de las exigencias de las autoridades: productos más sanos, nutritivos y naturales son la preferencia de los consumidores que buscan opciones más equilibradas sin renunciar a los sabores característicos.

En la presente edición del ranking de Innovación de la Andi y Dinero, Colombina se destaca porque, bajo la marca La Constancia, creó la primera y única mayonesa en Colombia sin sellos de advertencia nutricional, que fue lanzada el año pasado. “Durante dos años trabajamos en un reto que parecía imposible: crear una mayonesa con un perfil nutricional mejorado, deliciosa, sin exceder su contenido de grasa saturada ni sodio ni saborizantes o colorantes artificiales”, dice Mauricio Escobar, vicepresidente de mercadeo corporativo de Colombina.

Contexto: Ranking Top of Mind 2025: Estas son las marcas más recordadas en el país

La empresa busca alinearse con las necesidades de sus consumidores, que van tras opciones más equilibradas. Desde hace varios años, Colombina ha impulsado un plan de evolución del perfil nutricional de su portafolio, reduciendo nutrientes críticos y explorando nuevas formulaciones. “Este trabajo –agrega Escobar– se inició desde 2018 y se vio reforzado con la llegada de la nueva reglamentación de rotulado, convirtiéndose en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso y ofrecer alternativas que unan bienestar y placer”.

El proceso incluyó investigación en ingeniería de alimentos, cocreación con aliados del ecosistema de innovación, el desarrollo de más de siete prototipos y pruebas con consumidores. El resultado fue la nueva Mayonesa La Constancia, la única sin sellos del mercado.

Lo más leído

1. Horóscopo de fin de semana del 15 al 18 de agosto 2025: números de la suerte para cada signo
2. Gustavo Petro vuelve a lanzar críticas a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay
3. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Colombina es una de las empresas que hace parte del clúster de Macrosnacks. La planta más grande de la compañía queda ubicada en La Paila, Valle del Cauca. | Foto: Archivo de El País

Los logros no se hicieron esperar: en 2024, esta innovación impactó a más de 1,3 millones de hogares, generó un crecimiento del 7 por ciento en ventas y llegó al 9 por ciento de participación de mercado.

Colombina se apalanca en la innovación para crecer, diversificarse y mantenerse competitiva. De hecho, nació fabricando una sola categoría, y ahora es una compañía integral de alimentos con presencia en galletas, salsas, conservas y helados, entre otras.

Contexto: Así es la ‘tierra que endulza a Colombia’, un municipio vallecaucano rico en caña de azúcar e imperdibles paisajes

En su estrategia de innovación, incorpora la sostenibilidad y trabaja en dos frentes: salud y nutrición. Así, el 68 por ciento de su portafolio ya ha sido mejorado, y el 56 por ciento no contiene saborizantes, colorantes ni conservantes artificiales. En 2024, mejoró 234 productos.

Escobar destacó tres iniciativas innovadoras: el primer helado vegano en el portafolio, el desarrollo de Bon Bon Bum Tajín, y la digitalización de la cadena de suministro de ají para su marca Amazon®, que permite a los campesinos optimizar el seguimiento de sus cultivos, mejorar la trazabilidad y agilizar la comunicación con expertos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exclusivo: la Fiscalía presentó el organigrama criminal del escándalo de la UNGRD. En la pirámide aparece Carlos Ramón González, y al final figura un precandidato presidencial

2. Estas son las claves de la condena contra Diego Cadena, el exabogado del expresidente Álvaro Uribe

3. Campesinos, víctimas y reinsertados se pelean dos grandes predios en el Valle entregados por el Gobierno hace 20 años; el lío ha dejado muertos y desplazados

4. ¿De quién es Santa Rosa, que enfrenta a Gustavo Petro con Perú? SEMANA visitó la isla y habló con sus pobladores

5. ¿Paz a la vista? Las claves de la histórica reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColombinaInnovación Comida saludableRanking de innovaciónANDIInvestigación y Desarrolloindustria alimentaria

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.