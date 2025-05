Alimentarse bien, meta saludable que muchos bolsillos no alcanzan: el 89 % quiere comer mejor, pero sigue siendo un reto

Sin embargo, esta preferencia no solo ha generado un cambio importante de hábitos al preferir frutas, verduras y proteínas por encima de la comida chatarra y los alimentos procesados, también ha generado un hueco en el bolsillo de algunos, puesto que comer bien a veces puede salir costoso y, aún más, si el sueldo no supera el salario mínimo.

“Hoy en día, alimentarse de forma saludable representa un reto económico para muchas familias. El problema no es la falta de intención, sino que los precios no están ayudando. Además, la gente está dispuesta a cambiar su dieta, pero los precios no siempre lo permiten. Y ese es el verdadero reto: lograr que la alimentación saludable sea también asequible”, asegura Óscar Villarruel, socio de Auditoría de Crowe Co.