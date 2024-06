Más del 50 por ciento de las muertes en el mundo se debe a malos hábitos de vida: expertos dan las claves de una buena nutrición

Un estudio realizado por la revista The Lancet revela que más del 50 por ciento de las muertes en el mundo tiene su origen en los malos hábitos de vida, relacionados directamente con la alimentación. De ahí la insistencia de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en que la nutrición inadecuada representa uno de los principales riesgos para la salud a nivel mundial y una carga para los sistemas de salud.

Nutrición en niños: la base de una vida saludable

El informe mundial Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global progress de Unicef destaca que el estado nutricional se garantiza no solo en la medida en la que se genere acceso a una alimentación rica en nutrientes, sino a servicios de salud adecuados, saneamiento y buenas prácticas de higiene.