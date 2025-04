Alias Víctor se enredó al intentar explicar los múltiples señalamientos que ha hecho en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El testigo, ante las preguntas del abogado Jaime Granados , no pudo sostener su versión y solamente dio un escueto “sí” ante las preguntas.

En su versión ante el alto tribunal, Víctor dice claramente que él no puede hacer ninguna acusación contra el expresidente Uribe frente a esta masacre o ese asesinato.

“(...) Yo no puedo decir que la orden la dio el señor (Álvaro) Uribe, ¿sí? o el señor Santiago (Uribe) ni don Mario (Uribe Escobar)“, manifestó en esa oportunidad alias Víctor.

Al ser contrainterrogado sobre esta versión, el testigo titubeó y no supo decir de dónde salió esa información ni los hechos que lo motivaron a decir eso en esa oportunidad.

Así fue el intenso contrainterrogatorio

Carlos Enrique Vélez: No.

Jaime Granados: Cierto que no.

Carlos Enrique Vélez: No...

Jaime Granados: Señor Vélez, acá no me va a dar un discurso. Contésteme sí o no.