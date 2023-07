Estas son las consecuencias de una mala alimentación y del abuso del alcohol para la salud del cerebro

Por último, Moliner destacío que “es fundamental recordar que la salud cerebral no se limita únicamente a la alimentación, sino que también influyen otros factores clave. Mantenerse físicamente activo, dormir lo suficiente, gestionar el estrés y mantener relaciones sociales son aspectos igualmente importantes . Adoptar un enfoque integral para el cuidado del cerebro no solo contribuirá a mantener este órgano vital en buen estado de salud, sino que también promoverá y prolongará nuestra calidad de vida”.

Vitamina fundamental para la salud del cerebro

La psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Uma Naidoo, en su libro This is your brain on food (Lo que la comida le hace a tu cerebro) destaca que las vitaminas que podrían prevenir el deterioro cognitivo son las del complejo B, destacando la importancia de la vitamina B9 o ácido fólico.