Comfama apuesta por los emprendedores de Antioquia. ¿En qué consiste su modelo de innovación abierta?

Conectar con nuevas tecnologías y talentos para amplificar su impacto social es una de las grandes apuestas de Comfama. Juan David Penagos, responsable de Ventures y Fortalecimiento en Innovación de Comfama, habla del impacto de su modelo de innovación abierta.

¿Por qué apostarle a este modelo basado en startups?

Juan David Penagos: En Comfama somos conscientes de que fuera de nuestra organización existen tecnologías, contenidos, modelos de negocio, soluciones y talentos que superan nuestras capacidades internas. Por eso entendimos que, para potenciar nuestra estrategia y amplificar el impacto social, era fundamental conectarnos de una forma más amplia y profunda con el ecosistema emprendedor.

¿Qué caso de éxito recuerda de una idea que terminó transformándose en una solución real?

J.P.: Un caso muy especial es KamaraQ, una startup antioqueña que desarrolló una cápsula de descanso basada en estímulos de luz, sonido y aromas para favorecer estados de recuperación. Durante años, sus creadores buscaron apoyo sin encontrar acompañamiento. En 2024 llegaron a Comfama y decidimos revisar el proyecto con rigor técnico y científico. Así nació un piloto de seis meses que pasó de 120 sesiones proyectadas a 542 participantes por la alta demanda. Una proporción importante de usuarios reportó mejoras en sueño, claridad mental y reducción de ansiedad.

¿Qué otros casos destacaría?

J.P.: Coco, una tecnología que, mediante la gestión de confirmación, rescata citas a las que no iban a asistir los pacientes, habilitando espacio en la agenda para que un paciente que sí lo necesita pueda acudir de manera anticipada. Con esta solución, en 2025 más de 140.000 pacientes lograron esa atención anticipada, impulsando eficiencias y bienestar al sistema de salud. Otro caso es Monet, una fintech de microcréditos que evita el “gota a gota”. Solo este año ha otorgado más de 436.000 créditos y, desde su creación, ha impactado a más de 2 millones de personas y sus familias. Esta startup tiene alianzas importantes con las alcaldías de Medellín, Bogotá y Montería.

¿Qué han aprendido sobre lo que funciona y lo que no con emprendedores?

J.P.: En Comfama, nuestra cultura corporativa nos hace reflexionar constantemente sobre el futuro que queremos y nos impregna ese deseo de servir mejor a la sociedad. En este sentido, los emprendimientos que cuentan hoy con soluciones ya probadas y tracción en el mercado se convierten en aliados de muchas de las capacidades que tenemos. Cuando los emprendimientos están en etapas tempranas, hemos aprendido a esperar y a seguir de cerca su desarrollo hasta que estén listos.

¿Qué cambios están viendo en el empleo y en las oportunidades que se generan?

J.P.: Nuestra apuesta por trabajar con startups es un círculo virtuoso donde fortalecemos a los nuevos empresarios, quienes están generando empleo de calidad y, a su vez, nos ayudan a multiplicar nuestro propósito de cara a nuestros afiliados, sus familias y la sociedad.

*Contenido elaborado con apoyo de Comfama