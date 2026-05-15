Siesa, la compañía de soluciones tecnológicas detrás de la transformación digital de las empresas en Colombia

Con 45 años de trayectoria, Siesa se ha consolidado como líder en desarrollo de software ERP en Colombia, acompañando el crecimiento y la evolución de las empresas a través de soluciones que integran áreas como nómina, financiero, comercial, producción y POS, permitiendo una operación más conectada y eficiente.

Con equipos especializados por industria, Siesa acompaña a organizaciones de sectores como manufactura, comercio, retail, salud, hotelería y pymes, entendiendo las necesidades y desafíos específicos de cada negocio.

Más que desarrollar software, construye soluciones basadas en los insights y necesidades reales de sus clientes en ejercicios de cocreación, consolidando una propuesta de valor enfocada en respaldo, adaptación, continuidad y crecimiento.

Además, Siesa desarrolla, implementa y brinda soporte a sus soluciones con talento local, impulsando la innovación desde Colombia para empresas a nivel nacional. A esto se suma la incorporación nativa de normativas como facturación electrónica y nómina, facilitando el cumplimiento regulatorio y la evolución operativa de las organizaciones.

Hoy, en un entorno marcado por la automatización y la transformación digital, las empresas requieren aliados estratégicos que evolucionen junto a ellas.

Bajo esta visión, Siesa fortalece sus soluciones SaaS incorporando seguridad con aliados de clase mundial, automatización, analítica avanzada, conectividad y herramientas colaborativas para que respondan con mayor agilidad a las necesidades del mercado.

Soluciones innovadoras

Como parte de su visión de innovación, Siesa desarrolla soluciones que fortalecen la transformación digital de las organizaciones:

Siesa Hub: integra aplicaciones, canales digitales y sistemas desde un único punto de control, permitiendo una operación más conectada y segura.

Siesa Data Platform: transforma los datos del ERP en información estratégica para analítica avanzada y toma de decisiones.

Siesa Gestor Comercial: solución cloud-native que automatiza ventas, clientes, pedidos y recaudos en tiempo real.

Siesa InvoiSync: automatiza procesos financieros y transforma facturas electrónicas en transacciones automáticas dentro del ERP, reduciendo tareas manuales entre un 70 y 90 por ciento.

Toma pedido del POS: módulo ciento por ciento web para la gestión de pedidos en tiempo real, integrado con facturación electrónica y administración de menús.

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*Contenido elaborado con apoyo de Siesa