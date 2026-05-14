¿Cómo funciona el software encargado de procesar los resultados electorales en Colombia?

Cuando se habla de elecciones en Colombia la atención suele centrarse en las urnas, las tarjetas y el conteo de votos. Pero detrás del procesamiento de los resultados existe un sistema tecnológico que cumple una función clave y que pocos ciudadanos conocen, y muy pocos entienden: el software electoral y su código fuente.

SEMANA revisó cómo funciona esta herramienta y cuáles son los controles que existen para evitar alteraciones o manipulaciones en el proceso. Este video muestra cómo opera el sistema que consolida la información electoral y qué medidas se aplican para garantizar transparencia.

El código fuente es el conjunto de instrucciones que permite que el software funcione. Es decir, las reglas bajo las cuales opera el sistema encargado de procesar los resultados de las votaciones.

Los partidos y movimientos políticos, así como organismos de control y auditores de sistemas nacionales y extranjeros tienen la posibilidad de revisar el proceso y verificar que no existan modificaciones indebidas.

Además del componente tecnológico, las elecciones siguen teniendo múltiples controles ciudadanos. Jurados de votación, testigos electorales y observadores hacen parte del sistema de vigilancia que acompaña cada etapa de la jornada.