Fonseca, en La Guajira, vuelve a las urnas para elegir alcalde: “Todas las garantías están dadas para que los ciudadanos voten tranquilos”

El municipio de Fonseca, en La Guajira, votará nuevamente este domingo 3 de mayo para elegir alcalde. La jornada se convocó después de que en enero de este año, el Consejo de Estado declarara la nulidad de las elecciones de 2023, en las que Micher Pérez fue electo, al encontrar irregularidades que afectaron la validez del proceso.

Según lo establecido en el fallo, durante los comicios se registraron hechos de violencia que llevaron a la destrucción de material electoral y a la ruptura de la cadena de custodia de los votos. Además, se tomaron decisiones sin competencia legal para repetir la votación y se presentaron cambios en el censo electoral entre una jornada y otra, lo que terminó afectando el resultado.

Para esta nueva elección, 32.653 ciudadanos están habilitados para votar. La Registraduría instalará 14 puestos de votación y 89 mesas en el municipio.

En los cuatro puestos ubicados en la zona urbana se usará autenticación biométrica para validar la identidad de los votantes.

En la tarjeta aparecen cinco candidatos: Micher Pérez Fuentes (ASI), Nelson José Álvarez Obregón (Partido Liberal), Marco Antonio Jaramillo Daza (Nuevo Liberalismo), Oswaldo Carlos Rodríguez Figueroa (Partido de la U) y Hirohito Almanza Barcasnegras (Pacto Histórico).

“Todas las garantías de transparencia están brindadas para que los ciudadanos voten con total tranquilidad”, afirmó Jaime Hernando Suárez, delegado para lo electoral de la Registraduría Nacional.

De acuerdo con la entidad, habrá acompañamiento de la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior. También se desplazaron funcionarios desde otras regiones para apoyar la organización de la jornada.

Para esta elección fueron designados 651 jurados de votación, quienes ya fueron capacitados.

La votación en Fonseca busca cerrar un proceso electoral que fue anulado por la justicia y que obligó a repetir la elección para garantizar un resultado válido.