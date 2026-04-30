Universidad de La Guajira acelera su expansión con nuevos programas y mayor acceso a la educación superior: “Estamos multiplicando los esfuerzos”

En una región marcada por los desafíos sociales, la Universidad de La Guajira se ha convertido en una herramienta de transformación de vida para miles de jóvenes. A través de apuestas en calidad académica, innovación y proyección social, la institución ha consolidado importantes logros, presentados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 2025.

Carlos Arturo Robles, rector de la universidad, explicó que la ejecución global de las metas de la institución educativa alcanzó un cumplimiento del 89 %, consolidando su papel como actor clave en el desarrollo regional. Así mismo se destacan otros resultados como el de Inclusión Social, que alcanzó el ciento por ciento de cumplimiento, y el ítem de Articulación Universidad-Empresa-Estado, que registró un avance del 98 %.

Según Robles, la meta siempre ha sido posicionar la institución como “constructora del tejido social” y el acceso a educación de calidad. Por eso, la ampliación de la oferta académica ha sido uno de los mayores hitos en la región. Hoy, cuenta con cuatro nuevos programas de pregrado como Medicina y Química, y otros cuatro nuevos programas de posgrado, que incluyen las especializaciones en Entrenamiento Deportivo, Sistemas Energéticos Sostenibles, Gerencia de Proyectos y Estudios Fronterizos.

Integrantes de la comunidad indígena de Yawaka, beneficiarios de un proyecto de Extensión y Proyección Social. Foto: Universidad de La Guajira - API

Este trabajo también ha sido reconocido por la comunidad ciudadana. Nicolás Lubo Matallana, oriundo de la región y ex funcionario público de Riohacha, señaló que “la reacreditación de programas académicos, el fortalecimiento de alianzas estratégicas en áreas sensibles como la salud, el reconocimiento de entidades nacionales, y el nacimiento y consolidación de facultades como la de Ciencias de la Salud, empiezan a leerse como parte de una línea de trabajo que va tomando forma y coherencia”.

Para Lubo Matallana, la universidad ha logrado alinear equipos, propósitos y ejecución, lo cual se evidencia en un orden planificado, una continuidad en las decisiones y una lectura clara de hacia dónde se quiere avanzar. “Y eso, en un contexto como el de La Guajira, tiene un peso particular”, indicó, agregando que ahora queda lo más exigente: sostener. “Porque avanzar es apenas una parte del proceso; mantenerse implica disciplina, capacidad de autocrítica y claridad en el rumbo”, añadió.

Impacto social

Además, el rector destacó que lograron “llevar educación superior pertinente y de calidad a Manaure, Uribia, Camarones y Dibulla”, a través del Plan Integral de Cobertura (PIC) y el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), el cual permite que jóvenes colegiales accedan a cursos en programas como Medicina, Enfermería, Nutrición y Dietética, y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Audiencia Pública realizada en el nuevo escenario deportivo de Uniguajira. Foto: Universidad de La Guajira - API

La innovación fue otro de los pilares de gestión. En 2025, la institución presentó más de 200 proyectos de investigación, publicó más de 80 artículos científicos enfocados en fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, y obtuvo dos patentes por invención orientadas a la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la generación de soluciones sostenibles para el territorio.

Desde la proyección social, el rector afirmó que han “impulsado iniciativas articuladas entre las diferentes unidades académicas y administrativas en favor de la comunidad”, con más de 73 mil personas impactadas positivamente. La recuperación del acceso al agua para 250 familias de la comunidad indígena de Yawaka, en Manaure, fue una de las acciones más importantes.

“Este y otros proyectos reflejan nuestro compromiso institucional con el impulso de soluciones sostenibles en el departamento”, precisó Robles, añadiendo que, al mismo tiempo la Universidad está ejecutando obras de construcción, adecuación y mejoramiento de infraestructura, además de fortalecer los espacios destinados a la formación académica, la investigación y el bienestar de la comunidad universitaria.

Integrantes de la comunidad universitaria. Foto: Universidad de La Guajira - API

El avance de la construcción de un escenario deportivo que reúna fútbol, atletismo y salto, y otras obras como las nuevas vías de acceso, la cafetería principal y el laboratorio de simulación clínica, son los espacios más sobresalientes.

Movilidad estudiantil

Gracias a una inversión que supera los mil millones de pesos, la Universidad de La Guajira impulsó la movilidad de su comunidad académica a nivel nacional e internacional, gestionando y firmando 11 nuevos convenios internacionales que representan “nuevas oportunidades de desarrollo e intercambio para los estamentos universitarios de La Guajira”.

Finalmente, el rector concluyó que “la educación pública en La Guajira tiene muchas debilidades, pero nosotros, con toda la responsabilidad que amerita, estamos multiplicando nuestros esfuerzos para brindar procesos de nivelación que promuevan el ingreso a la educación superior”.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Universidad de La Guajira.