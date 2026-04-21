¿Qué hacer en La Guajira? Tres planes imperdibles para disfrutar los encantos de este paradisíaco destino

La Guajira es catalogada como un territorio único, donde el desierto se encuentra con el mar Caribe, creando paisajes que llaman la atención de propios y extraños, pues difícilmente se aprecian en otros lugares.

A solo 20 minutos de Riohacha: esta es la ruta turística que fortalece el turismo con identidad en La Guajira

Sitios como el Cabo de la Vela y Punta Gallinas, el punto más al norte de Sudamérica, ofrecen atardeceres inolvidables, dunas doradas y playas vírgenes que transmiten una sensación de libertad y desconexión total.

Además, este departamento es el hogar del pueblo indígena Wayuu, cuya cultura, tradiciones y artesanías enriquecen profundamente la experiencia de viaje de quien se anime a vivir una experiencia sin igual. Así, entre el viento constante, los colores del paisaje y la riqueza cultural, este destino ofrece una experiencia diferente y fuera de lo común.

Para disfrutar este destino en todo su esplendor, hay planes que resultan imperdibles y estos son tres que no deben faltar si se está de viaje por este paradisíaco lugar.

El Cabo de la Vela es uno de los lugares más turísticos y llamativos de La Guajira. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabo de La Vela

Este es uno de los puntos más llamativos en este departamento. Allí el desierto y el mar se integran para ofrecer espectaculares paisajes y aventuras inolvidables.

Se le reconoce por sus paisajes impactantes y sus atardeceres inolvidables. De acuerdo con la Gobernación del departamento, en el Cabo de La Vela es posible practicar actividades como el kitesurf, visitar el Pilón de Azúcar y disfrutar del mar en playas como Ojo de Agua, Tortuga y Arcoíris, ideales para descansar y conectarse con el entorno natural.

El municipio de La Guajira que esconde uno de los paisajes más fascinantes de Colombia, un espectáculo digno de admirar

Parque Nacional Natural Macuira

Este es considerado un verdadero oasis en medio del desierto. Este parque, ubicado en la serranía del mismo nombre, sorprende a los viajeros con senderos naturales y una gran diversidad de flora y fauna, convirtiéndose en un destino ideal para quienes disfrutan del ecoturismo y las actividades de aventura.

Durante la visita, se puede realizar una caminata hasta la cascada El Chorro, una caída de agua rodeada de una vegetación exuberante que contrasta con el entorno árido. Además, su ubicación es estratégica, ya que se encuentra cerca de lugares emblemáticos como Punta Gallinas, las dunas de Taroa y el Cabo de la Vela, lo que permite complementar la experiencia con otros paisajes únicos de la región.

Las Dunas de Taroa es uno de los destinos imperdibles para visitar en La Guajira. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dunas de Taroa

Este es un mágico lugar que no solo tiene arena dorada, vegetación característica de la zona, sino que está bañado por el mar Caribe. Es un atractivo paraje natural que está ubicado en Punta Gallinas, reconocido como el punto más al norte de Colombia y de Sudamérica, según el portal oficial Colombia Travel.

Quienes se animan a llegar hasta este remoto destino pueden vivir experiencias únicas como el sandboarding, un deporte extremo que consiste en deslizarse por las dunas sobre tablas similares a las de snowboard, una actividad que se convierte en un recuerdo inolvidable.