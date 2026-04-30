Con el corazón: Aguardiente Amarillo de Manzanares lanza una edición especial en homenaje a Yeison Jiménez

Con una edición especial del Aguardiente Amarillo de Manzanares, la Industria Licorera de Caldas (ILC) rinde homenaje a Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular en Colombia, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá. El lanzamiento de este producto busca destacar el legado artístico del cantante y el papel que tuvo en la consolidación y proyección reciente del género en Colombia.

La iniciativa pone en el centro la historia de un artista que trascendió los escenarios para convertirse en un referente cultural. A lo largo de más de una década de trayectoria, Jiménez alcanzó gran reconocimiento en circuitos nacionales e internacionales, con una discografía que supera varios álbumes de estudio y decenas de sencillos.

Más allá de las cifras, Jiménez construyó una relación cercana con su público a partir de letras que reflejaban la vida cotidiana y un estilo directo que conectó con millones de seguidores.

Esa cercanía también estuvo marcada por su origen. Nacido en Manzanares, Caldas, el cantante llevó el nombre de su tierra a distintos escenarios, proyectando una identidad propia que hoy, además, dialoga con el Aguardiente Amarillo de Manzanares, una de las marcas más emblemáticas del portafolio de la Industria Licorera de Caldas, con un lanzamiento en homenaje a la trayectoria del caldense.

Diego Angelillis Quiceno, gerente general Industria Licorera de Caldas. Foto: Cortesía Industria Licorera de Caldas

“Es un homenaje hecho con el corazón, para recordar a un artista que generó un fuerte vínculo con millones de fanáticos en el país y que nos ayudó a impulsar como embajador al Aguardiente Amarillo de Manzanares”, aseguró Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas.

La edición incorpora un diseño diferenciado que integra la imagen del artista y elementos visuales asociados a su historia, origen e identidad artística. El desarrollo se realizó con la autorización de su familia, en un proceso que, según la compañía, buscó “rendir un homenaje respetuoso y acorde con el significado que Jiménez tiene para sus seguidores”, precisaron desde la ILC.

Identidad nacional

El lanzamiento refleja una tendencia en la que las marcas buscan construir vínculos más profundos con sus audiencias a través de la cultura. Y es que la música popular se ha consolidado como un canal clave, al recoger historias, emociones y experiencias compartidas por amplios sectores de la población.

El homenaje también pone en evidencia el papel de la música como vehículo de identidad regional. Ancladas a las experiencias cotidianas, las canciones de Yeison Jiménez lograron representar a miles de personas que encontraron en su voz una forma de verse reflejadas.

Con este lanzamiento, la Industria Licorera de Caldas reafirma su interés por participar en conversaciones culturales relevantes, reconociendo a figuras que han marcado generaciones y fortaleciendo la conexión emocional con sus consumidores.

Dirigida tanto a fanáticos como a coleccionistas, la edición especial estará disponible próximamente en puntos de venta autorizados en todo el país.

*Contenido elaborado con el apoyo de la ILC.