El Valle capitaliza 10 años de inversión deportiva: medallas, más de 3.000 atletas y una transformación única en el país

El Valle del Cauca es una cuna de grandes deportistas, que con talento, preparación y desempeño le han entregado cientos de alegrías al departamento y al país. Nombres como Óscar Figueroa, Yeison López o Tatiana Rentería —ganadores de preseas de oro o plata olímpicas— sobresalen como grandes exponentes. Pero este éxito no llegó solo. Detrás persevera una estrategia departamental puesta en marcha hace una década y que todavía sigue rindiendo frutos: Valle Oro Puro.

Desarrollada durante la primera administración de Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca, la estrategia se fijó un objetivo: fortalecer la infraestructura deportiva departamental en todos sus niveles para que el Valle volviera a acumular campeones.

La historia de Nicole Castellanos, quien desde los 11 años practica gimnasia de trampolín, es uno de los ejemplos más inspiradores: por sus venas solo corre, literalmente, dedicación y esfuerzo. Esta gimnasta colecciona logros como el bicampeonato en la categoría Senior de los Juegos Sudamericanos 2023 y 2024, la medalla de oro del Campeonato Nacional de Gimnasia 2018, la medalla de oro en los Juegos Nacionales 2022 y el tercer lugar en los Juegos Panamericanos.

Desde su primera administración, la gobernadora Dilian Francisca Toro creó este programa con el propósito de fortalecer la infraestructura deportiva departamental en todos sus niveles para que el Valle volviera a acumular campeones. Foto: Gobernación del Valle del Cauca - API

“Después de un triunfo en 2019, Indervalle me hizo parte de Valle Oro Puro. Empecé a recibir apoyo económico y apoyo profesional por parte de médicos, fisioterapeutas y psicólogos. Un respaldo por el que estoy muy agradecida”, expresó Castellanos desde Miami. Hoy, la gimnasta está becada por Indervalle en la capital de Florida, donde adelanta sus estudios sin dejar de competir por el departamento.

Nancy Izquierdo tiene una historia similar de fortaleza y superación. La destacada esgrimista paralímpica, reconocida por su resiliencia tras una lesión medular a los 16 años que la llevó a movilizarse en silla de ruedas, ha labrado una carrera impecable, con múltiples medallas de oro ganadas para el Valle del Cauca en los Juegos Paranacionales.

Lanzamiento del programa 'Valle Oro Puro' en el 2016. Foto: Gobernación del Valle - API

“Este programa me dio la posibilidad de recibir apoyo económico, psicológico y de nutrición, que me ayudó mucho para mejorar en lo emocional y lo físico. Es una motivación para seguir avanzando y darle fuerza a otros compañeros”, reconoció la deportista. “Estoy feliz de representar al Valle”.

Estrategias de alto impacto

Medidas como la contratación de entrenadores y técnicos durante 12 meses continuos —antes la regla era por cuatro o seis meses solamente—; la repatriación de 25 atletas que competían por otros departamentos, la creación de una Villa Deportiva con condiciones de alto nivel, el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas, y la garantía de seguridad social e incentivos económicos han sido fundamentales para empezar a ver grandes resultados.

Hoy, Valle Puro Oro le ha dado miles de alegrías a los vallecaucanos y al país completo. Foto: Gobernación del Valle del Cauca - API

Para la gobernadora Toro, retomar el sentido de pertenencia por el Valle fue la base que permitió cosechar tantos triunfos. En gran medida, Valle Oro Puro nació del deseo de “volver a sentir ese amor por nuestro Valle, ese orgullo que muchas veces ni siquiera reconocemos”. Y el deporte fue el mejor camino.

“Cuando gana un deportista nos da alegría y emoción. Por eso con los profesionales de Indervalle construimos una estrategia que planteaba mejorar la calidad de vida de los deportistas, generar entusiasmo, incentivarlos y de esa manera volver a ganar los Juegos Nacionales”, detalló Toro.

En 2019, el Valle se coronó campeón de los Juegos Nacionales de Bolívar, con 165 oros, 138 platas y 122 bronces. Además, obtuvo por primera vez el título de los Juegos Paranacionales con 138 oros, 80 platas y 66 bronces.

En 2023 la historia se repitió. El departamento alcanzó el bicampeonato en el Eje Cafetero con 490 medallas en convencionales y 408 en Paranacionales, y logró dos títulos consecutivos en los Juegos Nacionales de Mar y Playa (2017 y 2021).

Medallas olímpicas

Los esfuerzos también dieron resultados a nivel olímpico. En Río 2016, el Valle alcanzó el oro con Óscar Figueroa en pesas, la plata con Yuri Alvear y el bronce con el pesista Luis Javier Mosquera. En Tokio 2021 la plata volvió a brillar con Mosquera y en París 2024 Yeison López fue figura con la plata en pesas y Tatiana Rentería con el bronce en lucha.

Valle Oro Puro nació del deseo de “volver a sentir ese amor por nuestro Valle, ese orgullo que muchas veces ni siquiera reconocemos”. Foto: Gobernación del Valle del Cauca - API

En los Juegos Paralímpicos lograron doce medallas entre Río 2016 y Tokio 2021, y en París 2024 los deportistas vallecaucanos conquistaron tres oros, una plata y tres bronces, ratificando su poderío.

Estos resultados, que fortalecieron el deporte vallecaucano y transformaron cientos de vidas, permitieron que Valle Oro Puro se convirtiera en una política pública. Ahora su estructura integra un sistema deportivo conformado por más de 3.000 atletas y paraatletas. De ellos, 758 forman parte del programa Deportista Apoyado, que brinda acompañamiento técnico, biomédico y económico.

A esta red se suman entrenadores del sector olímpico, paralímpico y sordolímpico, metodólogos y apoyo directo a más de 50 ligas deportivas para fortalecer procesos formativos. Asimismo, en estos 10 años, el Centro de Medicina Deportiva creció cerca del 70 % en su planta profesional, con atención integral en fisioterapia, medicina, psicología, preparación física, nutrición, biomecánica y bienestar social.

Sí se puede

Jackeline Rentería es una de las deportistas más representativas del país: la luchadora caleña ha ganado dos preseas olímpicas de bronce. Rentería recuerda que cuando conoció a Dilian Francisca Toro, en 2015, “era una de las pocas candidatas que hablaba del deporte en el Valle del Cauca como una herramienta de transformación social”.

“Muchos saben que veníamos de muchísimos años en los que el deporte no formaba parte de la política pública del Valle. Esto nos incentivó. Lo más bonito es que Valle Oro Puro nos llevó a ser nuevamente campeones de los Juegos Nacionales. Después de 10 años, el programa ha sido un éxito a nivel nacional, pues lleva a los atletas a recibir apoyo integral”, aseguró la deportista.

Los chequeos médicos especializados y el acceso a deportólogos son otras de las iniciativas con las que Valle Puro Oro impacta. Foto: Gobernación del Valle del Cauca - API

La también medallista olímpica y ahora entrenadora de judo de la Selección Valle, Yuri Alvear, señaló que como vallecaucana “cuento con una entidad que nos apoya a nivel internacional, que no se preocupa simplemente por el resultado a nivel nacional, sino que quiere proyectar a los deportistas y apoyarlos en sus eventos internacionales”, señaló.

Finalmente, John Alejandro Perlaza, atleta de 400 metros, destacó el apoyo que ha recibido de su familia, fundamental para su proceso, pero también del programa, que ha estado presente a lo largo de su carrera, brindándole respaldo en temas de salud, apoyo económico y acompañamiento integral.

“El apoyo del programa ha sido indispensable en el desarrollo de mi carrera deportiva. El apoyo económico me ha permitido ayudar a mi familia, a mi entorno y a otras personas. La verdad es algo que me ha inspirado a crecer y demostrar que el Valle es una potencia deportiva”, concluyó Perlaza.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca.