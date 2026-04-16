​Sincelejo hace historia y será sede por primera vez del Mundial de Sóftbol Sub-23

Colombia se prepara para hacer historia con la realización, por primera vez, de un Mundial de Sóftbol Sub-23 en su territorio. La sede será Sincelejo, que del 25 de abril al 3 de mayo recibirá a 12 selecciones internacionales en un evento que marca un hito deportivo y social para el país.
🇨🇴Colombia Afina Motores Rumbo Al Mundial U23 De Softbol En Sincelejo🥎— SEGUNDA JUGADA (@segundajugada_) April 16, 2026
✅En pocas horas se conocerá la lista oficial de 16 peloteros que integrarán la selección oficial para el torneo orbital que se realizará en la capital de Sucre🔥
⏭️COLOMBIA TENDRA DOS JUEGOS AMISTOSOS👊 pic.twitter.com/brqrfcW7U3
El alcalde Yahir Acuña presentó los detalles del certamen, destacando la adecuación de escenarios de talla internacional como el estadio Eduardo Porras, que fue completamente renovado para la competencia. Este torneo, avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, posiciona a Colombia en el mapa global de este deporte.
Uno de los aspectos más simbólicos del evento es la mascota oficial, inspirada en la historia de superación de un niño sincelejano, cuya resiliencia se convirtió en emblema del espíritu de la ciudad.
#Sucre | El Mundial de Sóftbol Sub-23 iniciará en Sincelejo el próximo 25 de abril, con partidos en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola.— EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) April 14, 2026
La selección Colombia, que está clasificada por ser sede, trabajó en Montería, Córdoba, el pasado fin de semana, y la… pic.twitter.com/Bbbh98oWRd
El mandatario subrayó que la designación de la sede también responde a la mejora en los indicadores de seguridad, un factor clave para atraer eventos internacionales. Este cambio permitirá un impacto económico importante, con la llegada de cientos de visitantes extranjeros y miles de turistas nacionales.
En lo deportivo, el torneo reunirá a potencias como Japón, Argentina y Australia, y tendrá su apertura con el duelo entre Argentina y Nueva Zelanda, seguido del debut de Colombia ante Sudáfrica en una jornada que promete estadio lleno y vitrina internacional para la región.