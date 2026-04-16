​Sincelejo hace historia y será sede por primera vez del Mundial de Sóftbol Sub-23

Colombia se prepara para hacer historia con la realización, por primera vez, de un Mundial de Sóftbol Sub-23 en su territorio. La sede será Sincelejo, que del 25 de abril al 3 de mayo recibirá a 12 selecciones internacionales en un evento que marca un hito deportivo y social para el país.

El alcalde Yahir Acuña presentó los detalles del certamen, destacando la adecuación de escenarios de talla internacional como el estadio Eduardo Porras, que fue completamente renovado para la competencia. Este torneo, avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, posiciona a Colombia en el mapa global de este deporte.

Uno de los aspectos más simbólicos del evento es la mascota oficial, inspirada en la historia de superación de un niño sincelejano, cuya resiliencia se convirtió en emblema del espíritu de la ciudad.

El mandatario subrayó que la designación de la sede también responde a la mejora en los indicadores de seguridad, un factor clave para atraer eventos internacionales. Este cambio permitirá un impacto económico importante, con la llegada de cientos de visitantes extranjeros y miles de turistas nacionales.

En lo deportivo, el torneo reunirá a potencias como Japón, Argentina y Australia, y tendrá su apertura con el duelo entre Argentina y Nueva Zelanda, seguido del debut de Colombia ante Sudáfrica en una jornada que promete estadio lleno y vitrina internacional para la región.