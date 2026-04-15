Bloque de búsqueda contra el Clan del Golfo tiene en la mira a 35 nuevos cabecillas

El denominado Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, conformado por la Policía, Ejército, y Fiscalía, continúa su trabajo para contrarrestar el accionar delincuencial, entre otros, del Clan del Golfo.

Por esa razón, se identificaron 35 nuevos cabecillas de ese grupo criminal y la estrategia se implementará para dar con su paradero.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, aseguró que no permitirá al Clan del Golfo que atemorice a la población y que los indicadores de seguridad deben mantenerse tal cual como están.

Así mismo dijo que ese grupo criminal y los Norteños están notificados de que serán perseguidos por las autoridades. Acuña señaló que el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen hizo un despliegue total para dar con el paradero de esos cabecillas.

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Para dar con ellos se hizo público un cartel con los rostros de los 35 cabecillas y se está ofreciendo una recompensa para dar con su paradero.

​“Esta iniciativa forma parte de la robusta operatividad del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una fuerza élite diseñada para desarticular las estructuras delictivas que intentan perturbar la tranquilidad de los sincelejanos”, dijeron las autoridades.

También se informó toda esta estrategia se desarrolló por parte de la Policía Nacional y de la Armada de Colombia para seguir consolidando elmodelo de seguridad a nivel nacional e internacional.

La Alcaldía de Sincelejo aseguró que el objetivo principal es la judicialización inmediata de estos dinamizadores del crimen, quienes están vinculados a delitos de alto impacto como el homicidio, la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

El alcalde Acuña enfatizó que estos grupos no son más que “carteles de la droga” que se disputan rentas criminales, afectando la convivencia ciudadana a través de la urbanización del conflicto.

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​“Hoy damos un paso más en nuestra lucha frontal contra el crimen organizado. Gracias a la articulación entre la fuerza pública y toda la institucionalidad, hemos logrado resultados históricos”, dijo el alcalde.

​Finalmente, Yahir Acuña hizo un llamado urgente a la colaboración ciudadana, instando a los habitantes de Sincelejo a denunciar y ayudar en la identificación de estos individuos.

Según cifras de la Policía Nacional en Sincelejo se ha logrado disminuir las cifras de los diferentes delitos que se presentan en las ciudades y se busca que los indicadores sigan bajando.