Cae en Medellín taller de fusiles y un dron al servicio de las disidencias del frente 36 de las FARC y el Clan del Golfo

En un complejo operativo, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del FBI de Estados Unidos, desarticularon un lugar que funcionaba como centro de operaciones de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de armas de fuego y material bélico en la ciudad de Medellín (Antioquia).

En varias propiedades de la ciudad de Medellín, según las investigaciones, los delincuentes se encargaban de ofrecer y suministrar armas de fuego de largo alcance para las disidencias del frente 36 de las FARC, al Grupo Armado Organizado Ejercito Gaitanista de Colombia y otras estructuras de delincuencia común organizada que delinquen en el departamento de Antioquia.

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“El Servicio de Investigación Criminal dispuso de un equipo especializado que se desplazó a esa ciudad, con el fin de ejecutar tres órdenes de registro y allanamiento, encontrando en uno de los predios, un taller subterráneo especializado en la modificación, reparación y ensamblaje de fusiles, el cual servía como nodo logístico para abastecer a estructuras criminales de alto impacto”, informó la Policía.

El operativo permitió entonces la incautación de un arsenal de guerra de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como tecnología avanzada y dinero en efectivo.

Fueron encontrados tres fusiles Galil 5.56, 22 cañones para ametralladora, 17 proveedores y más de 350 cartuchos de diversos calibres (5.56 y 7.62).

Operativo en Medellín contra el tráfico de armas. Foto: Dijín.

Además, los investigadores descubrieron en el taller componentes de precisión, entre ellos cientos de piezas especializadas, incluyendo cerrojos, disparadores, miras, rieles picatinny y cuerpos de mecanismos para fusiles Galil.

Como si fuera poco, en el sitio se halló un dron especializado de última generación de largo alcance con capacidad de carga de hasta 10 kilogramos, utilizado presuntamente para transporte táctico o vigilancia avanzada.

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Incluso, las autoridades reportaron el hallazo de 199 millones de pesos en efectivo y tres equipos de comunicación celular.

“Con este resultado, se fractura la cadena de suministro de armas de largo alcance que sostiene las actividades delictivas y los enfrentamientos territoriales en la región, reafirmando el compromiso de las autoridades colombianas y estadounidenses en la lucha contra el crimen transnacional”, agregó la fuente por medio de un comunicado.

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