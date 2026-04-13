“Presidente, tiene una hora para que defina, ¡que viva el paro!”. Con ese ultimátum, manifestantes contra el catastro multipropósito amenazaron al Gobierno de Gustavo Petro con incrementar los bloqueos en varias vías del país.

Incluso, uno de ellos, entrevistado por varios medios y cuyo testimonio está circulando en internet, aseguró que, de ser necesario, se tomarán aeropuertos como el de Villavicencio, Yopal y Arauca.

El vocero cuestionó al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda Morales, quien habría asegurado que el planteamiento de esa norma estaba bien realizado.

“Dijo que todo estaba muy bien, que lo habían hecho todo bajo la norma, entonces dígame por qué una persona de estrato uno paga (de impuesto) 5 millones de pesos en Yopal (Casanare) y el alcalde paga 800.000 pesos en su casa, es decir, paga menos dinero que una persona de estrato uno”, se preguntó.

El vocero también lanzó un ultimátum: “Tengo varias personas allá tomándose pacíficamente las vías, no vamos a desfallecer. Nos vamos a tomar los aeropuertos si es necesario, el de Villavicencio, el de Yopal y el de Arauca”.

La fuente aseguró además que este no es un problema nuevo. “Voy a decir la verdad, esto viene del gobierno Santos, eso es una realidad y realmente con la potestad que se les da bajo el voto popular a concejales y alcaldes, ellos podrían hacer algo por nosotros”, manifestó.

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Sin embargo, denunció que estarían sucediendo entregas de contratos direccionados para lograr el llamado CVY (¿cómo voy yo?) para favorecer a terceros.

“No sabemos qué más hicieron con la plata, porque no fueron a ninguna casa a visitarla”, dijo el denunciante sobre el Catastro Multipropósito.

La protesta, ha informado SEMANA, se originó porque los manifestantes ven como un asalto al bolsillo el incremento del impuesto predial, el cual se deriva de una revisión al catastro multipropósito, una de las tareas que se viene adelantando en el país para actualizar el valor de los predios, pero también con otros fines de ordenamiento territorial.

Bloqueada la vía Cali-Yumbo, a la altura del cruce a Dapa, por protestas relacionadas con el catastro. Foto: Cortesía a El País

Los manifestantes afirman que no podrán asumir el exorbitante incremento del impuesto predial, tras la actualización catastral.

En sus manos tienen documentados cambios desproporcionados de avalúos que pasaron de 173 millones a 1.090 millones de pesos. Incluso, señalan que un predio que valía 156 millones pasó a 5.200 millones de pesos.

De acuerdo con las cuentas de los ciudadanos que se apostaron en las calles, se estaría buscando, con la actualización catastral, un ingreso adicional que, por demás, sería oneroso para el fisco nacional, pese a que el predial es un impuesto local.

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Si a una persona que tiene pocos ingresos, pero su predio se valoró en más de un 1.000 %, termina afectada, porque quedará cargada a veces con impuesto al patrimonio o, si era receptora de subsidios, saldrá de esas listas de beneficiarios.

El impacto social que ven venir los ciudadanos que están en las calles, protestando por el catastro multipropósito, es monumental.