ANUC bloquea varias vías en Atlántico, Santander, Huila y Tolima: anuncia un incremento en las protestas para este martes; estas son las razones

Con bloqueos en Atlántico, Santander, Huila y Tolima, más las tomas pacíficas de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) le está reclamando al Gobierno por lo que aseguran son incumplimientos del plan de reparación colectiva a esa organización.

Nelson Liz Marín, presidente de la ANUC, le dijo a SEMANA que el avance en materia de reparación está en un 33 por ciento: “Hemos convocado a una gran movilización en distintas regiones del país, debido al incumplimiento del Plan de Reparación Colectiva a la ANUC”.

Según el vocero campesino, se “ha venido solicitando que se les cumpla y se repare a las víctimas del conflicto armado; en ese sentido, tenemos varias vías bloqueadas hoy y seguramente mañana”.

“Los bloqueos son en la vía Garzón-Neiva, en el sector Puerto Seco, en el departamento de Bolívar; en Santander, en Obo y Puerto Alegre; en el puente de Cajamarca, en el tramo hacia La Línea, en el Tolima, y nos tomamos la ANT y la ADR en el Cauca”, señaló.

“Creemos que el Gobierno tiene una obligación con las víctimas, y la ANUC es una asociación víctima. Lo que queremos de verdad es llamar la atención del Gobierno nacional para que le cumpla a la ANUC el plan de reparación colectiva”, añadió.

Además, aclaró que los campesinos que están protestando en Santander no tienen nada que ver con la movilización contra el Catastro Multipropósito en ese departamento.

“Hemos firmado acuerdos, hemos firmado actas, pero lastimosamente las instituciones no cumplen”, añadió.

¿Por qué protestan en Bucaramanga?

La protesta se origina porque los ciudadanos ven como un asalto al bolsillo el incremento del impuesto predial, el cual se deriva de una revisión al catastro multipropósito, una de las tareas que se viene adelantando en el país para actualizar el valor de los predios, pero también con otros fines de ordenamiento territorial.

Bloqueos en Bucaramanga afectan el transporte de carga Foto: Fedetranscarga / Cortesía

Uno de los bloqueos que está causando efectos que trascienden la región es el de la vía que conduce al aeropuerto Palonegro. Las aerolíneas Avianca y LATAM han tenido que tomar medidas con los vuelos, ofreciendo cambios a los pasajeros, y la Aerocivil activó protocolos, pues los trabajadores clave para el despegue de los aviones no logran llegar a sus sitios de trabajo.

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Anato también se pronunció, rechazando los bloqueos que afectan la conectividad aérea y el turismo en Santander y Norte de Santander.