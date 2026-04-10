¿Por qué protestan en Bucaramanga? Bloqueos afectan vuelos y generan riesgo de desabastecimiento de gas

Un punto neurálgico que comunica a Bucaramanga, la capital de Santander, con varios puntos de la región y del país fue el escogido por los marchantes que bloquean el importante corredor vial, en protesta por el catastro multipropósito que les encarece el predial.

Los estragos empiezan a producirse, pues el peaje Lebrija es un lugar estratégico, que le da acceso a los viajeros que van por vía aérea hacia el aeropuerto Palonegro de la capital santandereana, o a los que van por tierra hacia ciudades como Barrancabermeja, donde está el complejo industrial de refinación de petróleo más grande de Colombia.

La protesta se origina porque los ciudadanos ven como un asalto al bolsillo el incremento del impuesto predial, el cual se deriva de una revisión al catastro multipropósito, una de las tareas que se viene adelantando en el país para actualizar el valor de los predios, pero también con otros fines de ordenamiento territorial.

Catastro multipropósito genera protestas

Según cuentan en SEMANA algunos ciudadanos, prácticamente Bucaramanga está sitiada. Hay bloqueos en Piedecuesta, por donde llegan alimentos e insumos desde el centro del país.

Hay dificultades en la vía Bucaramanga-San Gil-Socorro, el segundo brazo de acceso del transporte que moviliza productos de primera necesidad.

La parte de abastecimiento de combustibles se afecta por los bloqueos en Sabana de Torres que van hacia la refinería de Barrancabermeja. Está bloqueada en la ruta 45.

Premios en Barichara Santander subieron la valorización Foto: Getty Images

Aeropuerto, sin paso fluido

Uno de los bloqueos que está causando efectos que trascienden la región es el de la vía que va hacia el aeropuerto Palonegro. Ya las aerolíneas Avianca y Latam han tenido que tomar medidas con los vuelos, ofreciendo cambios a los pasajeros, y la Aerocivil activó protocolos, pues los trabajadores clave para el despegue de aviones no logran llegar a sus sitios de trabajo.

Anato también se pronunció, rechazando los bloqueos que afectan la conectividad aérea y el turismo en Santander y Norte de Santander.

Expropiación

Los manifestantes afirman que no podrán asumir el exorbitante incremento del impuesto predial, tras la actualización catastral.

Catastro multipropósito - Igac Foto: Cortesía - Igac

En sus manos tienen documentados cambios desproporcionados de avalúos que pasaron de 173 millones a 1.090 millones de pesos. Incluso, señalan que un predio que valía 156 millones pasó a 5.200 millones de pesos.

De acuerdo con las cuentas de los ciudadanos que se apostaron en las calles, se estaría buscando, con la actualización catastral, un ingreso adicional que, por demás, sería oneroso para el fisco nacional, pese a que el predial es un impuesto local.

Si a una persona que tiene pocos ingresos, pero su predio se valoró en más de 1.000 %, termina afectada, porque quedará cargada a veces con impuesto al patrimonio o, si era receptora de subsidios, saldrá de esas listas de beneficiarios. El impacto social que ven venir los ciudadanos que están en las calles, protestando por el catastro multipropósito, es monumental.