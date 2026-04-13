En Santander se vive la quinta jornada de protestas contra el impuesto predial, la cual ha sido escenario de bloqueos sostenidos en corredores estratégicos. La situación, que va para una semana de paro, ha generado afectaciones en movilidad, logística y transporte aéreo, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.

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Las protestas responden al malestar ciudadano por el incremento en los avalúos catastrales tras la actualización realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), lo que derivó en aumentos significativos en el impuesto predial. Estos incrementos han sido calificados como “exagerados” por los manifestantes, en algunos casos, se han denunciado alzas de hasta el 9.000 %, asociadas a la implementación del catastro multipropósito.

En el departamento, uno de los focos principales se ha ubicado en el municipio de Lebrija. Allí, campesinos de al menos 16 veredas bloquearon la vía Bucaramanga–Barrancabermeja y el acceso al aeropuerto Palonegro, generando una interrupción directa en la conectividad regional.

Varias vías principales del país están con bloqueos. Foto: Tomada de redes sociales.

Desde el inicio de la jornada del lunes, centenares de pasajeros se han tenido que movilizar a pie desde el peaje de Lebrija hasta el aeropuerto con el fin de llegar a tiempo a sus vuelos, lo que obligó a las autoridades a recomendar rutas alternas ante la posibilidad de cierres simultáneos en arterias principales.

Sin embargo, esta no ha sido la mayor afectación al aeropuerto de Palonegro, ya que, el día viernes se tuvo que dar cierre a las actividades en horas de la tarde, y el fin de semana, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tuvo que solicitar el paso de combustible para poder llevar a cabo las actividades aéreas con “normalidad”.

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En paralelo, algunas empresas activaron medidas de contingencia con la intención de ayudar a sus pasajeros en este momento de tensión. Aerolíneas como Wingo y Latam extendieron flexibilidades para pasajeros con vuelos desde y hacia Bucaramanga, permitiendo cambios sin penalidades ante la imposibilidad de operar con normalidad, sin embargo, el plazo que brindó la empresa morada culminó el día domingo.

La novedad radica en que Latam, a través de sus redes sociales confirmó que están a la expectativa de los avances del paro, ya que, es una incertidumbre lo que pueda pasar en el corredor vial este martes.

En respuesta a un usuario que pedía ayuda con unos vuelos para el día 14 de abril, la empresa manifestó que: “hasta el momento nuestra flexibilidad por la situación en Bucaramanga se extiende hasta el día 13 de abril. Sin embargo, esta contingencia puede alargarse si la situación en el aeropuerto no muestra mejoría”.

Aeropuerto internacional de Palonegro. Foto: ANI.

Por esta razón, se le recomienda a los viajeros que compraron tiquetes con la empresa chilena que estén pendientes a los canales digitales para poder solicitar, o no, flexibilidad en los vuelos programados para el día martes.