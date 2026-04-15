🔴 EN VIVO |Paro nacional de maestros contra el Gobierno Petro: puntos de concentración para este 15 de abril

Este miércoles, 15 de abril, se vivirá una nueva jornada de protestas en el marco de un paro nacional anunciado por los maestros, más precisamente por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Las marchas se realizarán para mostrar su inconformidad con el gobierno del presidente Gustavo Petro debido a las fallas e incumplimientos que se han tenido frente a los acuerdos de mejora en los servicios de atención médica.

Siga en vivo el minuto a minuto de cómo avanzan las protestas

6:00 a. m.: Las ciudades que participarán en el paro

De acuerdo con Fecode, las ciudades que verán afectadas sus calles por cuenta de las manifestaciones serán:

Bogotá: parque Nacional a las 9:00 de la mañana.

parque Nacional a las 9:00 de la mañana. Cali: Estación del Ferrocarril y Parque Nacional a las 9:00 de la mañana.

Estación del Ferrocarril y Parque Nacional a las 9:00 de la mañana. Medellín: Sede de Adida a las 10:00 de la mañana.

Sede de Adida a las 10:00 de la mañana. Bucaramanga: Carrera 27 con Puerta del Sol a las 8:30 de la mañana.

Carrera 27 con Puerta del Sol a las 8:30 de la mañana. Barranquilla: Alcaldía de Soledad a las 8;00 de la mañana.

Alcaldía de Soledad a las 8;00 de la mañana. Manizales: Sector El Cable a las 9:00 de la mañana.

Sector El Cable a las 9:00 de la mañana. Ibagué: Casa del Maestro a las 8:00 de la mañana.

También se tendrá presencia en Santander, Putumayo, y Norte de Santander.

Por lo mismo, se espera que se tengan situaciones complejas de movilidad en diferentes zonas.

En el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación confirmó que las clases se mantendrán con normalidad y los estudiantes no se verán afectados.