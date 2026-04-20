Así quedaron las fechas de admisión de semestre en la UNAL: conozca los nuevos plazos

La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia emitió la Resolución 346 de 2026, mediante la cual se establecen modificaciones significativas en el cronograma de actividades para el primer y segundo periodo académico del presente año.

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Esta decisión surge tras una consulta realizada el pasado martes 7 de abril con decanos, directores de sedes de presencia nacional y vicerrectores, con el objetivo de garantizar la culminación satisfactoria del semestre 2026-1 en todas las sedes de la institución.

La nueva normativa responde a la necesidad de evaluar permanentemente la reanudación de actividades en cada sede y ampliar los plazos para el reporte de calificaciones en el Sistema de Información Académica (SIA).

La resolución establece que la finalización de clases para el primer periodo académico de 2026 se extenderá hasta el 25 de julio, con un plazo máximo para el reporte del 100% de calificaciones hasta el 29 de julio a las 8 p.m.

Ajustes para el segundo semestre y periodos intersemestrales

El documento también define las fechas clave para el cierre del año. El segundo periodo académico de 2026 iniciará formalmente las clases el 24 de agosto, tras un proceso de inscripción de asignaturas que se llevará a cabo hasta el día anterior.

Universidad Nacional de Colombia modifica fechas de clases y grados para 2026. Foto: Jorge Serrato

Para este segundo ciclo, la finalización de clases quedó programada para el 12 de diciembre, mientras que el registro total de notas en el sistema deberá completarse antes de las 8 p.m. del 18 de diciembre.

Respecto a las sedes de Manizales, Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco, se ha definido un periodo intersemestral que se desarrollará entre el 22 de junio y el 24 de julio. La institución aclaró que este ciclo será opcional y dependerá de la oferta de asignaturas y los recursos disponibles en cada una de dichas sedes.

Proceso de admisión y ceremonias de grado

El calendario modificado detalla además las jornadas para el ingreso de nuevos estudiantes. Los exámenes de admisión para pregrado se realizarán el 20 de septiembre, mientras que las pruebas para posgrado están programadas para el 16 de octubre.

Finalmente, la resolución ajustó las fechas para las funciones administrativas de titulación. La segunda ceremonia de grados del año se llevará a cabo entre el 3 y el 14 de noviembre, contando con un periodo de inscripción de candidatos del 31 de agosto al 15 de septiembre.

Las autoridades universitarias reiteraron que las fechas de cierre del primer semestre están sujetas a evaluación permanente, dependiendo de las condiciones específicas de reanudación de actividades en cada unidad académica.