Universidad Nacional reporta presunta presencia de disidencias de las Farc en inmediaciones de su campus

En la tarde de este miércoles 27 de mayo se reportó la presencia de personas encapuchadas en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Los involucrados manifestaron pertenecer a organizaciones al margen de la ley, lo que generó la alteración del orden institucional en el campus de la capital del país.

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De acuerdo con información recabada por el medio Semana, los manifestantes ingresaron con elementos para la fabricación de artefactos explosivos con la intención de activarlos dentro del predio universitario. La situación obligó a suspender las actividades académicas y administrativas en los sectores cercanos a la confrontación.

Reacción de la comunidad universitaria y declaratoria de alerta

La dirección de la institución educativa confirmó el suceso mediante un comunicado oficial. “El día de hoy, en horas de la tarde, ingresó al campus de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia un grupo de encapuchados que, a través de panfletos y pinturas en las paredes, afirman ser integrantes de la Unión Clandestina Popular y del Movimiento Bolivariano FARC-EP”.

Seguidamente, UNAL aclaró que “en primer momento estas personas solicitaron a la comunidad que se encontraba en un edificio de Aulas de Ciencias Humanas (212) que debía evacuar, pues armarían y activarían allí artefactos explosivos”, detalló el documento.

#ComunidadUNAL Comunicado oficial de la Universidad Nacional de Colombia sobre los hechos violentos ocurridos hoy en la sede @BogotaUNAL. pic.twitter.com/eekzoygAGT — Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial) May 27, 2026

Ante la intimidación, un colectivo de estudiantes y docentes cercó a los encapuchados para exigir su salida del aula, responsabilizándolos por el reciente fallecimiento del estudiante Mateo Pérez en la sede de Medellín.

“Una vez se conoció este hecho, la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad declaró alerta naranja y tomó acciones para controlar la situación. La institución rechaza estos hechos que pretenden sembrar el miedo en nuestra comunidad”, concluyó el comunicado oficial.

Monitoreo de las autoridades distritales

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Bogotá desplegó gestores de convivencia en los accesos vehiculares y peatonales para evaluar el comportamiento de los manifestantes.

#Reporte 🟡🔴 Nuestro equipo de Diálogo Social, acompaña las siguientes acciones:



📍Monitoreo UNAL



Se evidencia la presencia de un grupo aislado en inmediaciones de la Universidad Nacional, quienes instalaron una bandera en la entrada de la calle 26 y portarían material… pic.twitter.com/0lZvbjy5iP — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 27, 2026

“Se evidencia la presencia de un grupo aislado en inmediaciones de la Universidad Nacional, quienes instalaron una bandera en la entrada de la calle 26 y portarían material pirotécnico. El equipo de Diálogo Social mantiene articulación con directivas de la universidad y realiza monitoreo preventivo”, informó la entidad del distrito.