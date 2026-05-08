Las señales que inquietan la seguridad de Bogotá y ya no se pueden ignorar: explosivos, drones y alertas de inteligencia

Pareciera que las señales de lo que podría vivir Bogotá en términos de seguridad cada vez son más claras. Aunque, a través de los años, diferentes administraciones distritales se han empeñado en confirmar que en la capital del país no opera ningún grupo armado de manera física, lo cierto es que sí lo estarían haciendo, pero en cuerpo ajeno. Es una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento.

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Autoridades hallaron dron con explosivos en Catam Foto: Archivo particular

Como ya lo había revelado SEMANA, hay presiones de grupos al margen de la ley por cruzar las fronteras de la capital y desatar la misma violencia que han enquistado en otras zonas del país. Los hechos han hablado por sí solos.

Tan solo este jueves se conoció, por cuenta de las mismas autoridades, el hallazgo de un dron cargado con 258 gramos de explosivos en una zona aledaña a una de las pistas de Catam y del Aeropuerto El Dorado.

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De acuerdo con el informe entregado por la Fuerza Aeroespacial de Colombia y conocido por SEMANA, sobre las 3:00 de la tarde se encontró un sistema UAS acondicionado con un artefacto explosivo improvisado que presentaba una adecuación no convencional con fibra óptica para ser guiado.

Autoridades hallaron dron con explosivos en Catam Foto: Archivo particular

En ese mismo primer reporte, que ahora reposa en las manos de los investigadores, se detalló que el grupo responsable de lo que pudo ser un intento de atentado terrorista para afectar la conectividad aérea de Bogotá pudo haber sido el GAO-r Frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, que opera en el departamento del Cauca.

Y es que, de alguna manera, lo que pudo ocurrir en Bogotá ya estaba casi que cantado. Una información inicial de la Fiscalía de Popayán ya advertía sobre hechos similares en esa ciudad y el hallazgo de otros drones en el Cauca, en Villavicencio y en Apiay, Meta. La siguiente, al parecer, era Bogotá.

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En las operaciones de verificación participaron el Grupo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas (Gruse-85) de la Fuerza Aeroespacial de Colombia y el Grupo de Inteligencia Aérea (Gruia-82); además, el Grupo Antiterrorismo, Grate, de la Policía Nacional y la Fiscalía de Popayán, que aportó las primeras pistas de los hechos.

Pero las coordenadas de los explosivos tampoco fueron fortuitas. Los explosivos se hallaron a solo 5,4 kilómetros de la rampa del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), una base de la fuerza pública que es contigua al aeropuerto El Dorado y que colinda con el municipio de Mosquera, Cundinamarca, y, al oriente, con la localidad de Kennedy, que es la tercera con más habitantes de la ciudad.

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Autoridades hallaron dron con explosivos en Catam Foto: Archivo particular

Pero en el lugar del hallazgo no solo se encontró el dispositivo. Los informes preliminares señalan que también había “elementos tipo cambuche”, además de tuberías plásticas, cableado y fibra óptica para guiado.

En ese mismo lugar estaba el dron kamikaze y 258 gramos de explosivo Pentolita tipo C4 adaptado en tubo de PVC con detonador en jeringa y una batería para el dron.

Autoridades hallaron dron con explosivos en Catam Foto: Archivo particular

Otras alertas

Ahora bien, la aparición de explosivos en Bogotá no es nueva y, aunque no hay nada que relacione el hallazgo del dron con hechos pasados protagonizados también por explosivos y otros grupos armados, no hay que perder de vista que en la tarde del miércoles 25 de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, en medio de un operativo conjunto entre la DEA, la Dijín de la Policía Nacional, el Gaula Militar y la Fiscalía General, se logró frustrar un atentado terrorista en Bogotá que se estaría gestando en la localidad de Usme.

Según el ministro, se incautó material suficiente para fabricar más de 70 artefactos explosivos improvisados. Así mismo, se incautó un lanzagranadas, munición y otros elementos.

Autoridades hallaron dron con explosivos en Catam Foto: Archivo particular

Durante las diligencias se halló una vivienda que serviría como fábrica de explosivos y bodega de arsenal de guerra, así como cartuchos de armas de fuego, pólvora negra y centenares de granadas de fragmentación.

Sin embargo, nunca se conoció la magnitud del hecho que, presuntamente, desde el grupo terrorista se estaba planeando en la ciudad. Se reportaron dos capturas en flagrancia.

SEMANA investigó en ese momento y ya había alertado sobre los informes de inteligencia que advertían que el Frente de Guerra Urbano del ELN estaba amenazando con planes de atentado en diferentes puntos de la ciudad de cara a las elecciones de marzo y mayo.