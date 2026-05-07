Soacha tendrá alimentadores de TransMilenio: alcalde Perico revela la fecha y cómo se implementará

La Alcaldía de Soacha firmó un importante acuerdo con TransMilenio y la Agencia Regional de Movilidad para los residentes del municipio. Los alimentadores, que desde hace años son una necesidad para miles de habitantes del sector, serán una realidad.

Es un plan piloto, aclarando que no es completamente definitivo. El alcalde del municipio se pronunció y reveló la fecha en que se pondrá en marcha la apuesta.

Definen la ruta que recorrerá el cable aéreo de Soacha: tendrá tres estaciones estratégicas

El proyecto integrará rutas del transporte público urbano de Soacha con la plataforma ubicada en el costado norte de la estación San Mateo, uno de los puntos de conexión más importantes del municipio.

Esto debido a que residentes del municipio deben pagar hasta dos y tres pasajes diarios con otros medios de transporte para llegar a la estación San Mateo.

“Vamos a mejorar la conexión con TransMilenio, facilitando los desplazamientos y aportando a la calidad de vida de miles de soachunos”, declaró el alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico.

Alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’. Foto: Alcaldía de Soacha

El alcalde señaló que esto es solo el comienzo para que se consolide este sistema de transporte en el municipio de Cundinamarca. Es importante precisar que en el momento se adelantan obras en Soacha para la construcción de una nueva gran estación de TransMilenio.

¿Cómo funcionarán los alimentadores y cuándo se pondrán en marcha?

Aunque no se oficializaron las rutas que tomarán esta nueva estrategia de movilidad, el alcalde Perico dio pistas de cómo operará el plan piloto.

Perico reveló que el piloto comenzará a implementar rutas alimentadoras desde Ciudad Verde, sector aislado de la autopista Sur, lugar donde se ubica la estación de San Mateo, que es la troncal a donde llegarán los articulados.

Además, el alcalde aseguró: “Hemos logrado articular para que en el segundo semestre tengamos el primer piloto de alimentadores que garantice que fases II y III de TransMilenio tengan la operación normal y de oportuna calidad en la movilidad para los habitantes de la ciudad”.

Los alimentadores empezarían a funcionar en el segundo semestre de este año. Foto: Guillermo Torres

Además de los alimentadores, el convenio contempla:

Mejoras de seguridad en estaciones.

Adecuación de espacios de integración.

Mayor organización operacional.

Posibles barreras y puertas perimetrales.

Mejoras de infraestructura vial.

Uno de los principales reclamos de la ciudadanía durante años ha sido precisamente la ausencia de rutas alimentadoras oficiales, algo que sí existe en gran parte de Bogotá.

Soacha pasaría a tener ocho estaciones de TransMilenio y, con la suma de los alimentadores, se fortalece la integración con Bogotá y se reducen tiempos y costos de desplazamiento para miles de usuarios.