La Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional hicieron un seguimiento de la factibilidad para llevar a cabo el cable aéreo de Soacha, el cual conectará la Ciudadela Sucre con la estación Terreros de la Autopista Sur, en Bogotá, por lo que el cable se integrará con el TransMilenio.

Definido el cronograma para entrega de estudios de prefactibilidad del cable aéreo a Soacha

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se reunieron esta semana, según un informe oficial, para avanzar en los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

La ministra @maferojas se reunió con el @CundinamarcaGob @JorgeEmilioRey para revisar avances de tres proyectos estratégicos para el departamento: tren de Zipaquirá (Regiotram Norte), cable aéreo de Soacha y corredores viales clave para el departamento. pic.twitter.com/6PL1aMA9GA — MinTransporte (@MinTransporteCo) March 3, 2026

Según el comunicado de la Gobernación, se establecieron las rutas que abarcará el cable de Soacha, con una extensión total de 3,82 kilómetros. Estas serían las tres estaciones estratégicas:

Estación 1: Autopista Sur, en proximidad a la estación Terreros.

Estación 2: Barrio El Paraíso de Corinto (Altos de Cazucá).

Estación 3: Barrio Villa Nueva Alta – Ciudadela Sucre.

“El sistema está diseñado con una capacidad de 10 pasajeros por cabina, una flota estimada de 50 cabinas en fase I y hasta 120 en fase II, y una demanda potencial cercana a 2.600 pasajeros por hora pico, lo que permitirá reducir los tiempos de desplazamiento de 40 a 16 minutos aproximadamente, impactando positivamente a 24.440 habitantes de las comunas 4 y 5“, asegura la Gobernación en el comunicado.

El cable aéreo se construiría en la Comuna 4 (Ciudadela Sucre) o la 6 (La Florida) Foto: Gobernación de Cundinamarca

Las comunas de Soacha que se verán directamente beneficiadas cuentan con alrededor de 240.000 habitantes, “lo que refuerza el carácter estratégico del proyecto para cerrar brechas de acceso y mejorar la calidad de vida en sectores históricamente aislados“, señala la Gobernación.

“Estamos avanzando con rigor técnico para estructurar un proyecto sólido, financieramente sostenible y jurídicamente viable. La decisión sobre su integración a un sistema de transporte permitirá definir el esquema de cofinanciación nacional y garantizar que esta obra se materialice en beneficio de las comunidades de Soacha”, afirmó el gobernador tras la reunión del martes.

La administración departamental indicó que, posteriormente, el Cable Aéreo de Soacha avanzará por las fases de “estructuración final, licitación, preconstrucción, cierre financiero, construcción, marcha blanca y operación y mantenimiento“.

Este proyecto del cable en Soacha inició su estructuración técnica y estudios con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo en septiembre de 2024. Hasta la fecha, se avanza en la definición técnica y de cofinanciación.