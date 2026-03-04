Movilidad

Definen la ruta que recorrerá el cable aéreo de Soacha: tendrá tres estaciones estratégicas

El recorrido ahorrará entre casi media hora de ruta, lo que beneficiará a más de 240.000 habitantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
4 de marzo de 2026, 7:44 p. m.
El cable aéreo de Soacha abarcará un poco más de 3 kilómetros
El cable aéreo de Soacha abarcará un poco más de 3 kilómetros Foto: Tomada de Gobernación de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional hicieron un seguimiento de la factibilidad para llevar a cabo el cable aéreo de Soacha, el cual conectará la Ciudadela Sucre con la estación Terreros de la Autopista Sur, en Bogotá, por lo que el cable se integrará con el TransMilenio.

Definido el cronograma para entrega de estudios de prefactibilidad del cable aéreo a Soacha

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se reunieron esta semana, según un informe oficial, para avanzar en los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

Según el comunicado de la Gobernación, se establecieron las rutas que abarcará el cable de Soacha, con una extensión total de 3,82 kilómetros. Estas serían las tres estaciones estratégicas:

  • Estación 1: Autopista Sur, en proximidad a la estación Terreros.
  • Estación 2: Barrio El Paraíso de Corinto (Altos de Cazucá).
  • Estación 3: Barrio Villa Nueva Alta – Ciudadela Sucre.

“El sistema está diseñado con una capacidad de 10 pasajeros por cabina, una flota estimada de 50 cabinas en fase I y hasta 120 en fase II, y una demanda potencial cercana a 2.600 pasajeros por hora pico, lo que permitirá reducir los tiempos de desplazamiento de 40 a 16 minutos aproximadamente, impactando positivamente a 24.440 habitantes de las comunas 4 y 5“, asegura la Gobernación en el comunicado.

Bogotá

Los detalles de la megalicitación por más de $3.000 millones con la que Bogotá busca contratar el nuevo sistema de recaudo para el metro

Bogotá

“Tenemos que trabajar de la mano”: el comandante de la MEBOG habla de la reunión con la fiscal general para revisar cifras de impunidad en la ciudad

El Debate

¿Qué pasó con la captura de los asesinos del empresario Gustavo Aponte? Así respondió el general Giovanni Cristancho

Bogotá

Comandante de la Policía de Bogotá da parte de tranquilidad sobre seguridad en las elecciones en la capital del país: “Lo garantizamos”

Bogotá

¿Se agota el agua? Gerente del Acueducto aclara situación de los embalses que surten a Bogotá

Bogotá

Banda que secuestró a Diana Ospina podría estar vinculada a más paseos millonarios en Bogotá: se han registrado nueve casos este año

Bogotá

Acueducto confirma los barrios que se quedan sin agua este jueves 5 de marzo: consulte los horarios

Deportes

Esta es la ubicación que tendrá el nuevo megaestadio de Bogotá: Millonarios y Santa Fe toman nota

Turismo

Estas son las tres ciudades que encabezan el Índice de Competitividad Turística de Colombia

Deportes

Así será el nuevo estadio El Campín: diseño futurista y fotos al detalle de la megaobra que ya inició

Soacha renace con estas obras: hospital, TransMilenio y cable aéreo transformarán al municipio
El cable aéreo se construiría en la Comuna 4 (Ciudadela Sucre) o la 6 (La Florida)
El cable aéreo se construiría en la Comuna 4 (Ciudadela Sucre) o la 6 (La Florida) Foto: Gobernación de Cundinamarca

Las comunas de Soacha que se verán directamente beneficiadas cuentan con alrededor de 240.000 habitantes, “lo que refuerza el carácter estratégico del proyecto para cerrar brechas de acceso y mejorar la calidad de vida en sectores históricamente aislados“, señala la Gobernación.

“Estamos avanzando con rigor técnico para estructurar un proyecto sólido, financieramente sostenible y jurídicamente viable. La decisión sobre su integración a un sistema de transporte permitirá definir el esquema de cofinanciación nacional y garantizar que esta obra se materialice en beneficio de las comunidades de Soacha”, afirmó el gobernador tras la reunión del martes.

La administración departamental indicó que, posteriormente, el Cable Aéreo de Soacha avanzará por las fases de “estructuración final, licitación, preconstrucción, cierre financiero, construcción, marcha blanca y operación y mantenimiento“.

Este proyecto del cable en Soacha inició su estructuración técnica y estudios con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo en septiembre de 2024. Hasta la fecha, se avanza en la definición técnica y de cofinanciación.

Más de Bogotá

Una de las tarjetas 'Tu llave'

Los detalles de la megalicitación por más de $3.000 millones con la que Bogotá busca contratar el nuevo sistema de recaudo para el metro

GIOVANNI CRISTANCHO

“Tenemos que trabajar de la mano”: el comandante de la MEBOG habla de la reunión con la fiscal general para revisar cifras de impunidad en la ciudad

Asesinato de Gustavo Aponte

¿Qué pasó con la captura de los asesinos del empresario Gustavo Aponte? Así respondió el general Giovanni Cristancho

GIOVANNI CRISTANCHO

Comandante de la Policía de Bogotá da parte de tranquilidad sobre seguridad en las elecciones en la capital del país: “Lo garantizamos”

“No es cierto que embalses que surten a Bogotá estén en mínimos históricos”, Natasha, Avendaño, gerente del Acueducto.

¿Se agota el agua? Gerente del Acueducto aclara situación de los embalses que surten a Bogotá

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.

Banda que secuestró a Diana Ospina podría estar vinculada a más paseos millonarios en Bogotá: se han registrado nueve casos este año

x

Acueducto confirma los barrios que se quedan sin agua este jueves 5 de marzo: consulte los horarios

x

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

Tarjeta TuLlave podría integrar TransMilenio con el Metro de Bogotá.

¿Adiós a la tarjeta TuLlave? El plan para integrar el pago del Metro y TransMilenio en Bogotá

Noticias Destacadas