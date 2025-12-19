Soacha renace con estas obras: hospital, TransMilenio y cable aéreo transformarán al municipio

Soacha ejecuta el paquete de infraestructura más ambicioso en su historia reciente. Con obras en marcha en salud, movilidad y transporte sostenible, el municipio más poblado de Cundinamarca experimenta una renovación integral que promete cambiar la vida de casi un millón de habitantes. La construcción del nuevo Hospital Regional de Soacha, la extensión de la troncal de TransMilenio y el proyecto del Cable Aéreo a Ciudadela Sucre conforman una apuesta articulada que el gobierno departamental presenta como una “deuda histórica que por fin empieza a saldarse”.

Un nuevo hospital

El avance del 39,5 % en la construcción del nuevo Hospital Regional Mario Gaitán Yanguas marca un antes y un después para el sistema de salud local. Con una inversión de $156.446 millones, la obra ampliará como nunca la capacidad instalada del municipio, que pasará de 52 camas a 183, incluyendo UCI neonatal, pediátrica y de adultos, además de cuidados intermedios y básicos.

El edificio principal ya muestra progresos visibles: instalación de malla electrosoldada, sistemas de redes sanitarias, ductos de ventilación, bandejas eléctricas, estructuras metálicas y superboard en pisos superiores. En paralelo, las plataformas y el edificio de servicios avanzan con cimentaciones, muros estructurales y vigas aéreas.

El hospital contará con 11 pisos, 86 servicios habilitados y un salto sin precedentes en áreas críticas: de una sala de partos a cinco, de dos quirófanos a seis, de 7 consultorios a 35 y la incorporación de servicios de cardiología, neurocirugía, cirugía de tórax, ginecología de alta complejidad y oncología que evitarán remisiones a Bogotá.

La inversión incluye $22.000 millones en dotación biomédica, que permitirá entregar el hospital con tomógrafo, resonador, rayos X digitales, incubadoras y equipos avanzados para UCI, cirugía y diagnóstico.

La necesidad es evidente: Soacha, Sibaté y Granada —897.984 habitantes— registran muertes prevenibles asociadas a enfermedades circulatorias, diabetes, accidentes y una alta tasa de mortalidad materna. La nueva infraestructura permitirá ampliar la atención obstétrica con cuidados intensivos maternos, banco de sangre y urgencias obstétricas totalmente renovadas.

TransMilenio avanza: 66% de ejecución

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 66,64% de avance al 14 de noviembre de 2025. El Patio Portal El Vínculo ya está terminado, se han construido más de 3.347 metros de calzada exclusiva y 2.961 metros de calzada mixta, además de 2.613 metros de tubería del Colector Sur.

Uno de los hitos más esperados es la Estación Intermedia 3M, que tendrá nueve plataformas y funcionará como un nodo clave de integración entre rutas alimentadoras y la troncal. Hoy alcanza un 24,7% de progreso. También avanzan los puentes peatonales —más del 90%— y el puente vehicular del Portal, con un 99%.

El proyecto, dividido en dos lotes, presenta un comportamiento dispar: mientras el Lote 2 alcanza el 99,5% de avances, el Lote 1 está en el 39%, afectado por tiempos de preconstrucción y traslados de redes. Sin embargo, los hitos se cumplen y la obra entra en su fase decisiva.

La construcción del corredor, que conectará a Soacha con Bogotá de forma más rápida y ordenada, aliviará el tráfico de la Autopista Sur, permitirá mayor frecuencia de buses y mejorará la calidad del aire gracias a la reducción de tiempos de viaje y congestión.

El cable aéreo

Otro proyecto histórico avanza en paralelo: el Cable Aéreo de Soacha, que conectará Terreros con Ciudadela Sucre a lo largo de 3,8 kilómetros. El sistema tendrá tres estaciones, beneficiará a 24.440 habitantes y permitirá un ahorro de hasta 20 minutos por trayecto.

Las fases de prefactibilidad (100%) y factibilidad técnica (18%) ya están en marcha. El proyecto, con un costo estimado de $499.310 millones, entrará en operación en 2032. Para la comuna 4 —uno de los sectores más poblados y empinados del municipio— el cable representa acceso real al transporte masivo, conectividad segura, reducción de accidentes y una mejora sustancial en la calidad de vida.

Tres obras, un mismo propósito

Hospital, troncal y cable no son proyectos aislados: responden a una visión de territorio integral. La movilidad se articula con el acceso a salud, y ambos se conectan con el desarrollo social en zonas que históricamente han vivido rezago y crecimiento acelerado sin infraestructura.

La modernización hospitalaria permitirá reducir remisiones y salvar vidas; la ampliación de la troncal multiplicará la capacidad de transporte masivo, y el cable aéreo integrará a una de las zonas más desconectadas del municipio.

En conjunto, estas obras redefinen el futuro urbano de Soacha y consolidan su integración plena con el área metropolitana de Bogotá. Cada avance —sea un piso fundido del hospital, un tramo de calzada de Transmilenio o un estudio técnico del cable— acerca al municipio al nivel de infraestructura que merece su población.