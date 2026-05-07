Video | Robo en casino terminó en persecución: ladrón intentó escapar en bicicleta y fue capturado

La rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura en flagrancia de un hombre señalado de cometer un hurto dentro de un casino de juegos en la localidad de Kennedy este 7 de mayo.

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El presunto delincuente habría intimidado a una mujer con un arma cortopunzante y, tras cometer el robo, intentó escapar en bicicleta por las calles del sector, aunque terminó interceptado a pocas cuadras.

El caso se registró en Kennedy Central, específicamente en la plazoleta bancaria del sector de Techo, donde una ciudadana comenzó a pedir ayuda a través de voces de auxilio luego de ser víctima del asalto en el establecimiento comercial donde trabaja como administradora.

Según la información de las autoridades, los policías de la Estación de Policía Kennedy que patrullaban la zona actuaron rápidamente después de recibir la alerta de la comunidad. La persecución ayudó a localizar al sospechoso mientras trataba de escapar rápidamente en bicicleta.

El teniente coronel Juan Montilla entregó detalles del procedimiento y aseguró que la acción se dio en medio de la estrategia institucional denominada “Seguridad, Dignidad y Democracia”.

“En el marco de la Estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional permite informar la captura de un ciudadano de nacionalidad extranjera en la localidad de Kennedy”, explicó el oficial.

Según relató el comandante, la intervención de los uniformados fue clave para evitar que el hombre escapara. “Gracias al trabajo realizado por parte de nuestros uniformados, en el momento dan captura a una persona que pretendía huir, encontrándole en su poder elementos como dinero en efectivo, celular y arma cortopunzante”, indicó.

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Las autoridades también dijeron que la víctima afirmó haber sido intimidada dentro del casino que administraba. El hombre, presuntamente, la amenazó con el arma blanca para obligarla a entregar dinero en efectivo y otros elementos de valor antes de escapar del lugar.

Durante el procedimiento de captura, la Policía recuperó varias de las pertenencias hurtadas, entre ellas dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes como material probatorio dentro del proceso judicial.

El capturado, un hombre de 30 años y de nacionalidad extranjera, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto.

La Policía Nacional volvió a pedir a la ciudadanía que reporte de inmediato cualquier actividad sospechosa o delictiva. Resaltó que la ayuda de la comunidad fue clave para atrapar al sospechoso pocos minutos después del robo.