Presunto ladrón desata indignación por respuesta que dio tras ser capturado en Bogotá: “Primera vez que vengo a robar”

La inseguridad en Bogotá sigue desbordada y prácticamente todos los días se conocen nuevos casos de hurto a personas, una de las principales problemáticas que se tienen.

Ante esto, los ciudadanos ya han optado en muchas oportunidades por ayudarse entre ellos para evitar que los delincuentes hagan de las suyas, por lo que cada vez son más normales las denuncias a través de redes sociales y hasta los casos de justicia por mano propia.

El sujeto permaneció tirado en el piso mientras que estaba rodeado de varias personas. | Foto: Captura de video: @ultimahoracol_

En los últimos días, por medio de X se dio a conocer un video que ha generado indignación y que demuestra, según los usuarios, el descaro que tienen algunos ladrones.

En el clip se ve a un sujeto que habría sido detenido por la ciudadanía tras cometer un supuesto robo en el barrio Santa Bárbara Central, ubicado en la localidad de Usaquén.

En el audiovisual se observa al presunto delincuente tirado en el piso y rodeado por varias personas. Al parecer, minutos antes habría intentado hurtar un celular.

Uno de los habitantes del sector le pregunta al hombre el motivo por el que está delinquiendo y le advierte que la gente ya está cansada. “Mire que hoy en día a los ladrones los matan, les pegan un tiro en la cabeza. ¿Para qué se pone en esto?“, dijo.

#Viral “Es primera vez que vengo a robar por acá”: la insóita respuesta de un presunto ladrón que fue capturado por la comunidad del barrio Santa Barbara Central en la localidad de Usaquén en Bogotá. La peculiar excusa fue interpretada como una confesión tácita de que sí roba,… pic.twitter.com/ExtUvN9U2y — Última Hora Col (@ultimahoracol_) November 19, 2025

Incluso, le menciona que es mejor que se ponga a trabajar de manera legal y de esta forma consiga dinero. “Un trabajito en vez de que le peguen un tiro y lo maten”, expresó.

El delincuente se tomó la cabeza en varias oportunidades y, tras algunos segundos, respondió algo que ha generado indignación en las redes sociales. “Primera vez que vengo a robar acá”, se le escucha decir.

De inmediato, los que estaban presentes en la escena comenzaron a reírse y hasta dos hombres se acercaron para pegarle al presunto ladrón.

El video no tardó en hacerse viral y los comentarios no se hicieron esperar, muchos mostraron su indignación por la forma, según ellos, en la que los delincuentes creen que pueden hacer de las suyas en la capital del país.