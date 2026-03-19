Bogotá

Así es como la Alcaldía de Bogotá combate la inseguridad con IA

De la mano de las nuevas tecnologías, la Secretaría de Seguridad optimiza sus recursos y adelanta procesos para mejorar la seguridad de la capital.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

19 de marzo de 2026, 10:53 a. m.
Las nuevas tecnologías del C4 permiten optimizar procesos.
Las nuevas tecnologías del C4 permiten optimizar procesos. Foto: Composición SEMANA | Secretaría de Seguridad

La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los bogotanos. Según la más reciente encuesta de la Cámara de Comercio, el 66,2 % de los capitalinos considera que esta problemática aumentó en la ciudad durante el último año. Ante este panorama, la Alcaldía describe las herramientas del C4 para fortalecer las labores de vigilancia y análisis.

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El C4 es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Con este módulo, las autoridades distritales monitorean lo que pasa en la ciudad gracias a las cámaras de seguridad, para alertar a la Policía y la Fiscalía y reaccionar a las necesidades de la ciudadanía.

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Las herramientas del C4 buscan optimizar la seguridad de la capital. Foto: Secretaría de Seguridad

Con el fin de optimizar la vigilancia y el trabajo del C4, la secretaría destacó la plataforma que le permite a las autoridades mejorar sus resultados. Se trata de una alternativa que permite filtrar y analizar la información ágilmente, de la mano de las nuevas tecnologías, entre las que destaca la inteligencia artificial.

“No es solo vigilancia, es inteligencia. Bogotá cuenta con herramientas tecnológicas que les facilitan el trabajo a los investigadores y se pueden reducir tiempos, identificar patrones y aportar pruebas clave para que los responsables sean capturados y judicializados”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

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La herramienta automatiza procesos

La Secretaría de Seguridad explica que esta herramienta le permite a los operadores identificar factores clave para identificar a los responsables de hechos delictivos y acelerar las investigaciones.

Las autoridades pueden revisar variables como rango de hora, ubicación de la cámara o zona de la ciudad, color de la ropa, características físicas generales, tipo de vehículo (carro, moto o bicicleta), color del vehículo y direcciones exactas.

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De la mano de las nuevas tecnologías, en el C4 se identifica a los malhechores. Foto: Secretaría de Seguridad

También permite identificar patrones de movimiento, por ejemplo, cuando una persona pasa por varios puntos de la ciudad o cuando un vehículo es captado por diferentes cámaras en una misma franja horaria.

De tal forma que Bogotá optimice los procesos de análisis y, con la modernización tecnológica, los profesionales puedan fortalecer las investigaciones y combatir la criminalidad desde todos los frentes.

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Según la secretaría, estas plataformas reducen tiempos de respuesta y, además, apoyan las acciones de la Policía y la Fiscalía con el fin de garantizar la seguridad de la ciudad. Desde este centro de control, también opera la línea 123, que ininterrumpidamente pretende atender emergencias ciudadanas.