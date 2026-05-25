Festival Popular al Parque 2026: cartelera oficial con artistas de talla internacional como ‘Los Tucanes de Tijuana’

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos musicales más masivos del año. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en alianza con la emisora La Kalle, oficializó el cartel de artistas que integrarán la tercera edición del Festival Popular al Parque.

Festival Popular al Parque 2025: horarios y artistas confirmados para el 27 y 28 de septiembre

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 6 y domingo 7 de junio en la plaza de eventos del Parque Central Simón Bolívar, bajo el concepto temático ´Herencia que vibra en presente´ y con entrada completamente libre para la ciudadanía.

Creado en 2023, este festival se ha consolidado como un espacio de reconocimiento cultural que entrelaza las tradiciones rurales, las estéticas urbanas y los fenómenos de las plataformas digitales, fortaleciendo el uso del espacio público como escenario de convivencia dentro de las apuestas del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’.

Grandes referentes internacionales

Para esta edición, el componente internacional estará liderado por dos de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano:

Los Tucanes de Tijuana: La legendaria agrupación liderada por Mario Quintero Lara, responsable de éxitos globales como La Chona , El Tucanazo y El Centenario , llegará al escenario bogotano tras haber llevado el sonido norteño a vitrinas mundiales de la talla del festival Coachella.

La legendaria agrupación liderada por Mario Quintero Lara, responsable de éxitos globales como , y , llegará al escenario bogotano tras haber llevado el sonido norteño a vitrinas mundiales de la talla del festival Coachella. Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey: La agrupación mexicana arribará con su propuesta de banda norteña en gran formato, interpretando canciones icónicas como Fíjate que sí, Broche de Oro y Mi padrino el diablo.

La nómina nacional del despecho y el mariachi

La programación colombiana reunirá a consolidadas estrellas del género y a las nuevas promesas de la música popular y de despecho:

Marbelle: Quien presentará un show especial enfocado en su repertorio de mariachi.

Quien presentará un show especial enfocado en su repertorio de mariachi. Francy: “La Voz Popular de América” aportará sus reconocidos himnos de empoderamiento.

“La Voz Popular de América” aportará sus reconocidos himnos de empoderamiento. Luisito Muñoz y Hernán Gómez: Dos de las voces masculinas más tradicionales y con amplio reconocimiento dentro del género.

Dos de las voces masculinas más tradicionales y con amplio reconocimiento dentro del género. La Banda del Aventurero: Agrupación encargada de proyectar el legado musical de Yeison Jiménez.

Agrupación encargada de proyectar el legado musical de Yeison Jiménez. Talento emergente: El cartel nacional se complementa con las presentaciones de Sebastián Ayala (intérprete de Mi Decisión), Brayan Kamacho, Daniel Merak y la artista antioqueña Dareska.

En Popular al Parque se presentará la 'Banda del Aventurero', misma agrupación que tiene como objetivo preservar el legado musical del fallecido artista Yeison Jiménez. Foto: instagram: @movistararenaco

Apuesta por el talento distrital

Fiel a la filosofía de los Festivales al Parque, este escenario servirá como plataforma de circulación para los creadores locales seleccionados previamente.

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En esta oportunidad, Bogotá estará representada por Banda Siete, que fusiona lo popular con ritmos urbanos y tropicales; el acordeonista Joan Hernández; el proyecto de banda regional de Pipe Jaime; y el cantautor Óscar Roa, con su propuesta de crónicas cotidianas de amor y desamor.