Festival Popular al Parque 2025: horarios y artistas confirmados para el 27 y 28 de septiembre

Después de varios meses de espera, se llevará a cabo Popular al Parque, un evento cultural celebrado los días sábado, 27 y domingo, 28 de septiembre en las instalaciones del Parque Simón Bolívar.

La actividad organizada por Idartes (Instituto Distrital de las Artes) contará con la presencia de algunas de las figuras más importantes del género de la música popular a nivel nacional e internacional, además de presentar talentos emergentes de la ciudad de Bogotá.

El show llamado Música regional, latidos del sentir popular contará con los siguientes horarios para cada día:

Sábado, 27 de septiembre: Desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Domingo, 28 de septiembre: Desde las 12:30 p.m. hasta las 10:00 p.m.

La entrada para Popular al Parque es completamente gratis, pues el evento pretende identificar y reconocer la relevancia del género y cómo este se ha transmitido entre las familias colombianos desde hace varias generaciones, convirtiéndolo en patrimonio cultural y parte de la identidad del país.

“Con este festival se quiere enriquecer la experiencia de los asistentes, con una programación que reconoce las múltiples relaciones entre el campo y la ciudad, a través de la exposición de talentos locales y la visibilidad a propuestas emergentes en diálogo con artistas consolidados”, indicó María Claudia Parias, directora de Idartes.

Temáticas del evento y cronograma de presentaciones para el sábado y domingo

Sábado, 27 de septiembre: ‘Música campesina’ relacionada con las historias y emociones de los colombianos

2:00 p. m. Carranwest (Distrital)

Carranwest (Distrital) 2:50 p. m. Kevin Leiva

Kevin Leiva 3:35 p. m. La Reseña (Distrital)

La Reseña (Distrital) 4:25 p. m. Kelly Cárdenas

Kelly Cárdenas 5:15 p. m. Andrés Franco “El agropecuario”

Andrés Franco “El agropecuario” 6:30 p. m. Jhon Álex Castaño

Jhon Álex Castaño 7:45 p. m. Giovanny Ayala

Giovanny Ayala 9:00 p. m. Heredero

Domingo, 28 de septiembre: Muestra de la fuerza comercial y mediática de la música popular y regional

Presencia de artista nacionales e internacionales

1:30 p. m. Banda La Conexión (Distrital)

Banda La Conexión (Distrital) 2:20 p. m. Ela Prieto

Ela Prieto 3:10 p. m. Verde Monte (Distrital)

Verde Monte (Distrital) 4:00 p. m. Ciro Quiñónez

Ciro Quiñónez 5:00 p. m. Alan Ramírez

Alan Ramírez 6:00 p. m. Alzate

Alzate 7:15 p. m. Pipe Bueno

Pipe Bueno 8:30 p. m. Edén Muñoz (México)

Información a tener en cuenta

Edad permitida: Evento para mayores de 18 años

Ingreso: Sobre la calzada de la calle 63.