Cultura
Festival Popular al Parque 2025: horarios y artistas confirmados para el 27 y 28 de septiembre
Artistas nacionales e internacionales se presentarán en el Parque Simón Bolívar este sábado y domingo.
Después de varios meses de espera, se llevará a cabo Popular al Parque, un evento cultural celebrado los días sábado, 27 y domingo, 28 de septiembre en las instalaciones del Parque Simón Bolívar.
La actividad organizada por Idartes (Instituto Distrital de las Artes) contará con la presencia de algunas de las figuras más importantes del género de la música popular a nivel nacional e internacional, además de presentar talentos emergentes de la ciudad de Bogotá.
El show llamado Música regional, latidos del sentir popular contará con los siguientes horarios para cada día:
- Sábado, 27 de septiembre: Desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.
- Domingo, 28 de septiembre: Desde las 12:30 p.m. hasta las 10:00 p.m.
La entrada para Popular al Parque es completamente gratis, pues el evento pretende identificar y reconocer la relevancia del género y cómo este se ha transmitido entre las familias colombianos desde hace varias generaciones, convirtiéndolo en patrimonio cultural y parte de la identidad del país.
“Con este festival se quiere enriquecer la experiencia de los asistentes, con una programación que reconoce las múltiples relaciones entre el campo y la ciudad, a través de la exposición de talentos locales y la visibilidad a propuestas emergentes en diálogo con artistas consolidados”, indicó María Claudia Parias, directora de Idartes.
Temáticas del evento y cronograma de presentaciones para el sábado y domingo
Sábado, 27 de septiembre: ‘Música campesina’ relacionada con las historias y emociones de los colombianos
- 2:00 p. m. Carranwest (Distrital)
- 2:50 p. m. Kevin Leiva
- 3:35 p. m. La Reseña (Distrital)
- 4:25 p. m. Kelly Cárdenas
- 5:15 p. m. Andrés Franco “El agropecuario”
- 6:30 p. m. Jhon Álex Castaño
- 7:45 p. m. Giovanny Ayala
- 9:00 p. m. Heredero
Domingo, 28 de septiembre: Muestra de la fuerza comercial y mediática de la música popular y regional
Presencia de artista nacionales e internacionales
- 1:30 p. m. Banda La Conexión (Distrital)
- 2:20 p. m. Ela Prieto
- 3:10 p. m. Verde Monte (Distrital)
- 4:00 p. m. Ciro Quiñónez
- 5:00 p. m. Alan Ramírez
- 6:00 p. m. Alzate
- 7:15 p. m. Pipe Bueno
- 8:30 p. m. Edén Muñoz (México)
Información a tener en cuenta
Edad permitida: Evento para mayores de 18 años
Ingreso: Sobre la calzada de la calle 63.
- Las personas en condición de discapacidad motora o visual cuentan con ingreso por el costado de la carrera 60 sentido norte-sur frente a la Biblioteca Virgilio Barco.
- Se cerrará la calzada sur de la calle 63 entre la transversal 60 y la avenida carrera 68.