Después de la última jornada de descanso, el Giro de Italia 2026 regresa este martes 26 de mayo con una de las fracciones más exigentes de la carrera. La etapa 16 marcará el inicio de esta semana definitiva, que no solamente promete una gran lucha por el podio de la general, sino también la oportunidad de múltiples corredores de hacerse con un triunfo de etapa.

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La jornada será una prueba clave para escaladores como el colombiano Egan Bernal, quien sigue buscando acercarse a los primeros lugares de la clasificación general y llevarse alguna etapa en la bota itálica. También será una nueva oportunidad para los corredores de vanguardia de ubicarse en los más altos escaños de la general.

La etapa 16 del Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido de 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì, con final en alto y varios tramos de alta exigencia montañosa.

El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma Lease a Bike, con el maillot azul de mejor escalador (Maglia Azzura), cruza la línea de meta para ganar la novena etapa del Giro de Italia 2026, entre Cervia y Corno alle Scale, cerca de Doganaccia, en el centro de Italia, el 17 de mayo de 2026. (Foto de Luca Bettini / AFP) Foto: AFP

La jornada comenzará con un tramo de ascenso progresivo antes de ingresar a un circuito de aproximadamente 22 kilómetros en una de las panorámicas más imponentes del norte italiano. Posteriormente, los corredores afrontarán la subida definitiva a Carì, considerada uno de los puntos estratégicos de la última semana de competencia.

El ascenso definitivo hacia Carì contará con 11,7 kilómetros de subida al 7,9 % de inclinación promedio, además de rampas que llegan al 13 % durante este último tramo del recorrido total. Esta será una etapa corta, pero explosiva, diseñada para generar diferencias importantes en la general y también, si la maglia rosa no tiene riesgo, una oportunidad para una “fuga bidón”.

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La carrera llega a esta etapa con el danés Jonas Vingegaard como líder de la clasificación general, tras arrebatarle la camiseta rosa a Afonso Eulalio el sábado pasado. El corredor del Visma ha ganado las tres llegadas en alto disputadas hasta ahora y aparece como el principal favorito para volver a imponerse en la montaña, adicionalmente, igualó a Tadej Pogacar en victorias durante el 2026.

Para los colombianos, la jornada también representa una nueva posibilidad de protagonismo. Egan Bernal ha mantenido regularidad en su rendimiento durante las etapas de alta montaña (aunque por debajo de las expectativas iniciales), por ello continúa siendo uno de los mejores latinoamericanos de la competencia. Junto a él también sigue Einer Rubio, quien buscará hacerse de un épico triunfo en una escapada.

Egan Bernal y Einer Rubio, colombianos en el Giro de Italia 2026 Foto: Getty Images

Esta etapa está categorizada como una de las más delicadas de la edición 2026 debido a la combinación entre desnivel acumulado, ascensos constantes y el desgaste acumulado tras más de dos semanas de competencia. Además, el corto kilometraje podría favorecer ataques desde larga distancia y estrategias agresivas entre los equipos de clasificación general.

La transmisión de la etapa 16 del Giro de Italia 2026 para Colombia, este martes 26 de mayo, a través de ESPN, la plataforma Disney+, RCN, Caracol y el seguimiento que se lleva a cabo en SEMANA.