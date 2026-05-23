Nuevo líder en el Giro de Italia: clasificación general con Egan Bernal ganando posiciones

La etapa 14 estaba marcada en el calendario de los favoritos al título en el Giro de Italia. Cinco puertos de montaña en solo 133 kilómetros de recorrido invitaban al ataque de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) como principal favorito a quedarse con la maglia rosa.

Primer colombiano confirmado para el Tour de Francia 2026: “Vamos por la clasificación general”

La fuga se lanzó desde antes de la primera subida con Einer Rubio (Movistar Team) entre los invitados especiales. El colombiano se lució y le marcó el paso a su líder Enric Mas, que cambió de estrategia tras las pérdidas sufridas en la primera semana.

Esa numerosa escapada se mantuvo hasta el último ascenso a Pila, donde el lote principal apretó el acelerador y les redujo diferencias. Rubio aguantó a rueda de Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quien trataba de poner ritmo para evitar la neutralización de los favoritos.

El corredor boyacense se mostró fortalecido y recibió el visto bueno de Movistar para salir a buscar la victoria de etapa, aún cuando Mas estaba metido en la conversación.

Einer Rubio, ciclista colombiano de Movistar Team. Foto: NurPhoto via AFP

Jonas Vingegaard se viste de rosa

Los dos escaladores de Movistar trataron de apretar el paso cuando el lote de favoritos apareció en el horizonte, pero fue imposible escapar de la cacería.

El gran perjudicado de la etapa 14 fue Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), que perdió el liderato de la clasificación general y le cedió la camiseta rosa a Vingegaard.

Giro de Italia 2026: clasificaciones, perfiles y recorrido de las próximas etapas

La buena noticia para Colombia es que Egan Bernal (Netcompany Ineos) respondió a la altura de las circunstancias y escaló varias posiciones cerca del ‘Top 10′ del Giro de Italia.

La principal tarea del corredor zipaquireño era apoyar a su compañero Thymen Arensman y reducirle las exigencias hasta el momento en que Vingegaard salió al ataque.

Cuando al danés pegó el zarpazo, ese lote de favoritos se rompió en pedazos. Arensman contestó acompañado por Felix Gall (Decathlon) y aguantaron apenas unos segundos, porque Jonas estaba demasiado fuerte como de costumbre.

Vingegaard transitó con solidez hacia su tercera victoria de etapa, que además lo consolidó en la cima del Giro de Italia faltando una semana para llegar a Roma.

Egan Bernal tuvo premio para su gran trabajo. El colombiano le sacó tiempo a sus rivales directos y quedó en la casilla 12° de la general tras un día de buenas sensaciones.

Clasificación general - Giro de Italia 2026 (Etapa 14)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 56:08:41

2. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a 2′26″

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′50″

4. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 3′03″

5. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′43″

6. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′22″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 4′46″

8. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 5′22″

9. Derek Gee (Lidl-Trek), a 5′41″

10. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), a 6′13″

...

12. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 7′30″

27. Einer Rubio (Movistar Team), a 49′12″.