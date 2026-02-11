Gente

Cantante de música popular reveló video que le mandó Yeison Jiménez antes de morir en trágico accidente: “Te quiero mucho, mi mona”

La cantante escribió un mensaje nostálgico para mostrar el recuerdo que tiene de Yeison.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

11 de febrero de 2026, 12:58 p. m.
Cantante de música popular reveló video inédito de Yeison Jiménez. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @francypopular

Colombia vivió un profundo dolor el sábado 10 de enero, cuando se conoció la muerte de Yeison Jiménez, uno de los cantantes más queridos y representativos de la música popular en el país.

La noticia sacudió a sus seguidores, amigos y, por supuesto, a su familia. Su esposa, sus hijos, su madre y demás allegados enfrentaron la pérdida en medio de varias muestras de solidaridad y cariño del público.

Durante los homenajes que se realizaron en su memoria, varios cantantes del género popular no pudieron ocultar la tristeza.

Amigos y compañeros de escenario se mostraron muy afectados al despedir a quien, además de artista, fue un referente dentro de la industria musical colombiana.

Homenaje a Yeison Jiménez
Homenaje a Yeison Jiménez Foto: fotos: redes sociales

Francy reveló video que le mandó Yeison Jiménez antes de morir

Al cumplirse un mes de su muerte, fue la cantante Francy, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un video inédito en el que se puede ver a Yeison dedicándole unas palabras de admiración a ella.

Esta publicación, Francy la acompañó con un mensaje en el que recordó que el pasado martes 10 de febrero se cumplió un mes de la muerte de su gran amigo.

“Mi aventurero, hoy hace un mes que te fuiste, dejando un gran vacío en nuestras vidas, pero siempre viviendo en nuestro corazón. Hoy es un día para recordar esa admiración y cariño mutuo, aquel que quedará para siempre en nuestro corazón y mente. Por siempre y para siempre ‘con el corazón’. Te quiero, mi negrito”, escribió Francy.

En el video se puede ver a Yeison enviándole un saludo a Francy y un mensaje lleno de amor de colega y pura admiración.

“Hola, buenas noches. Yo creo que vale la pena este día saludar y felicitar a una gran mujer que quiero mucho, que respeto, que valoro y que admiro, que desde hace muchos años conozco y de antes de ser su amigo he admirado su voz y su talento”, se escucha decir al cantante.

Por último, Jiménez resalta la gran fortaleza de la cantante y le afirma que la quería mucho.

“Francy es la voz más linda que tiene nuestra música popular colombiana y Francy es una mujer llena de verraquera, llena de ímpetu y a la cual le mando un abrazo gigantisimo, siempre le deseo todo lo mejor. Un abracito, que te vaya muy bien en esta tertulia, soy Yeison Jiménez. Te quiero mucho, mi mona, eres grande, no se te olvide”, añadió.

