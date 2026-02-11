Gente

Así luce el lugar del accidente donde murió Yeison Jiménez, a un mes de la tragedia; hermana compartió imágenes

Lina Jiménez subió contenido con el que volvió a recordar a su hermano.

11 de febrero de 2026, 11:53 a. m.
Se cumple el primer mes del accidente en el que murió Yeison Jiménez
Se cumple el primer mes del accidente en el que murió Yeison Jiménez Foto: Tomada de redes A.P.I. / Getty

A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, la memoria de la tragedia sigue latente tanto en los colombianos como en la industria musical. El suceso ocurrido el pasado 10 de enero marcó profundamente al país, no solo por la partida del reconocido intérprete, sino también por los detalles que rodearon el caso y que, con el paso de los días, continuaron saliendo a la luz.

Durante estas semanas, sus seguidores han honrado su legado recordando sus canciones, apariciones públicas y presentaciones en tarima. Sin embargo, mientras muchos lo evocan desde el cariño y el respeto, la familia del artista manifestó su inconformidad por el uso indebido de su nombre e imagen por parte de terceros, situación que ha provocado controversias innecesarias y generado incomodidad.

Sin embargo, el pasado 10 de febrero, las miradas de algunos curiosos se posaron en contenidos que salieron a la luz, mostrando cómo lucía actualmente el lugar donde se accidentó la avioneta en la que iba Yeison Jiménez y las otras cinco personas.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las historias de Lina Jiménez, hermana del cantante de música popular, a un mes de que ocurriera esta tragedia, la familia y amigos honraron su memoria con homenajes, ceremonias y un acto religioso en la finca donde cayó la aeronave.

Para conmemorar su legado y este mes de su ausencia, un sacerdote acompañó a los seres amados del intérprete, rodeándose de arreglos florales y una misa muy especial. En las imágenes se plasmaba cómo lucía el sitio del siniestro, permitiendo ver que ya no quedaban restos del accidente de aquel 10 de enero.

Lina Jiménez dejó a la vista la escena, compartiendo un mensaje dedicado a quienes murieron ese lugar. “Nunca los vamos a olvidar, cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida”, dijo.

De igual manera, en otro post, la familiar subió una foto con Yeison Jiménez, reflejando el dolor que la invadía con su vacío.

“Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero”, escribió.

