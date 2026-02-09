Hermana de Yeison Jiménez dio alerta por estafa en nombre de su familia: “Los van a robar”

Tras la muerte de Yeison Jiménez, una gran cantidad de personas inescrupulosas han creado cuentas falsas a nombre de la familia del artista en redes sociales, con el fin de confundir a sus seguidores y, en algunos casos, estafarlos mediante engaños e información falsa.

En las últimas horas se reportó un nuevo caso, en el que se estuvo compartiendo una imagen en la que, supuestamente, Camila, una de las hijas de Yeison Jiménez, estaría agradeciendo al público digital por realizar donaciones para el territorio de Córdoba, debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

El famoso cantante de música popular perdió la vida en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

“Gracias a todas las personas que han ayudado mucho en la colaboración ‘CON EL CORAZÓN a CÓRDOBA’. Todavía estamos ayudando y esperamos que todos nos pongamos la mano en el corazón por todos ellos”, se lee en las historias de un perfil que se hace pasar por la menor de edad.

Además, dejan datos puntuales para que los seguidores de Yeison Jiménez realicen consignaciones económicas, confundiendo a los usuarios, sin que existan pruebas de que el dinero esté destinado a solventar necesidades o adquirir productos que ayuden a la población afectada.

“Les dejo la llave (@BBDCG*****) de la fundación para que todos pongamos un granito de arena… ya sean 1.000, 2.000 o con lo que les nazca de corazón. Estaré leyendo sus mensajes como lo he venido haciendo. Gracias a sus mensajes me he sentido un poco mejor”, escribieron.

Por su parte, Lina Jiménez, hermana del fallecido artista, se pronunció a través de su perfil y desmintió que se trate de una cuenta de Camila, asegurando que no tienen manejo de esa cuenta y que podría tratarse de un robo cibernético.

“Esto es mentira, no entren a esa aplicación que los van a robar”, anotó.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron a la situación a través de los comentarios y se mostraron molestas por lo ocurrido, pidiendo respeto por la memoria de Yeison Jiménez y por cada una de las familias de Córdoba que han venido padeciendo a lo largo de los días las consecuencias de las condiciones climáticas.

“Dios mío, los ladrones no se cansan”; “la gente ya se está pasando”; “la gente es una desocupada que se pone a hacer y crear publicaciones y cuentas falsas”; “hay personas muy aprovechadas en esta vida”; y “como sociedad estamos muy mal, pero la gente es muy ingenua, es importante saber diferenciar las cuentas falsas de las reales” son algunas de las palabras que se leen.