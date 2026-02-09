Gente

Hermana de Yeison Jiménez dio alerta por estafa en nombre de su familia: “Los van a robar”

Lina Jiménez rompió el silencio en sus redes sociales e hizo llamado de atención a los fans del fallecido cantante.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

9 de febrero de 2026, 7:05 p. m.
Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.
Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano. Foto: Oficina Yeison Jiménez

Tras la muerte de Yeison Jiménez, una gran cantidad de personas inescrupulosas han creado cuentas falsas a nombre de la familia del artista en redes sociales, con el fin de confundir a sus seguidores y, en algunos casos, estafarlos mediante engaños e información falsa.

En las últimas horas se reportó un nuevo caso, en el que se estuvo compartiendo una imagen en la que, supuestamente, Camila, una de las hijas de Yeison Jiménez, estaría agradeciendo al público digital por realizar donaciones para el territorio de Córdoba, debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.
El famoso cantante de música popular perdió la vida en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

“Gracias a todas las personas que han ayudado mucho en la colaboración ‘CON EL CORAZÓN a CÓRDOBA’. Todavía estamos ayudando y esperamos que todos nos pongamos la mano en el corazón por todos ellos”, se lee en las historias de un perfil que se hace pasar por la menor de edad.

Además, dejan datos puntuales para que los seguidores de Yeison Jiménez realicen consignaciones económicas, confundiendo a los usuarios, sin que existan pruebas de que el dinero esté destinado a solventar necesidades o adquirir productos que ayuden a la población afectada.

